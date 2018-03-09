不入閣不選縣長 蕭美琴：政治沒有非誰不可

她表示，如果當初怕辛苦、困難，就不會選擇到花蓮耕耘。主要考量是對於選民的承諾，競選時，對手質疑她未來將入閣或把花蓮當跳板，在當時她就承諾，「有機會當選，任期一定會做完，不會尋求其他職務」，這個承諾依然在。

蕭美琴上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，周玉蔻問在花蓮耕耘8年，今年花蓮縣長選舉為何不出來選，有人懷疑是怕打不過中國國民黨提名的徐榛蔚？

（中央社記者蔡佳伶台北9日電）被視為民進黨花蓮縣長提名熱門人選、立委蕭美琴今天表示，政治上沒有非誰不可，民進黨需要一個團隊不是個人；並強調「當選立委任期一定做完、不尋求其他職務」的承諾依然在。

蕭美琴說，政治上沒有什麼地方是非誰不可，大家都需要有一個團隊不是個人，她的當選是獲得很多當地人支持，這次花蓮縣長提名，花蓮縣議員劉曉玫和行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛兩人爭取黨內提名，協調工作持續進行中，她會全力協助同志競爭、挑戰花蓮縣長。

主持人問，這2人知名度離蕭美琴太遠，能獲勝嗎？蕭美琴說，知名度是從台北媒體觀點出發，但花蓮是特別的地方，例如她近年幾乎不會主動上媒體、在台北召開記者會，她認為知名度不是主要考量，必須勤走基層，一定要讓鄉親看到。

蕭美琴說，許傳盛有非常豐富的行政歷練，是黃色小鴨的推手，也是花蓮子弟；劉曉玫擔任過4屆議員，有爆發力，口才也很好，會持續協調、努力。

會爭取下屆花蓮縣長嗎？蕭美琴說，目前沒有這樣的規劃。民進黨何時提名?蕭美琴說，這個月會持續協調，應該不久後會協調出人選，這是艱困選區，會用徵召協調方式產生候選人。

周玉蔻問說，有人說花蓮震災，真正做縣長的是蕭美琴，花蓮縣長傅崐萁是「好事花蓮王，壞事中央扛」。蕭美琴回答，對自己的角色和立場很清楚，身為民代，就是作為跟中央的橋樑，民眾應該知道不是電視上看到才有在工作。

今年底選舉徐榛蔚選縣長是否必然勝利？蕭美琴說，家族政治該不該這樣，選民自有評價，花蓮縣長傅崐萁在地方上實力非常強，擁有資源和政治經營有特殊手段，但模式不是只有一種。

總統蔡英文是否曾徵詢入閣，蕭美琴說，總統當然有問過，但是用「半開玩笑」的方式，因為總統清楚，她的立場是不可能入閣，好不容易選上區域立委，必須珍惜，況且辭職不但必須補選，又違背當初的競選承諾，不利於民進黨長期在花蓮的發展。

蕭美琴說，花蓮政治板塊長期偏藍，很多人是一生第一次投給民進黨候選人，大家都看著她如何履行承諾、服務地方；是否為民進黨「犧牲」，她認為見仁見智，有時候會覺得自己為什麼這麼苦，但過程中也有很多收穫，包括更了解台灣土地、社會以及公共政策。（編輯：溫貴香）1070309