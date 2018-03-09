【毛小孩食安】分裝飼料好方便？其實背後暗藏這些危機

許多時候在幫毛小孩選購飼料時，往往會害怕買回去牠們不賞臉，於是坊間有許多寵物店便推出分裝飼料的服務，一次購買一小包，就算不吃也不會太過心痛，因此分裝飼料受到許多毛爸媽的青睞！然而你知道嗎？分裝包的飼料隱含著一些風險，是飼主們不得不小心的哦！
保存乾飼料的正確觀念
首先，我們先來談談保存乾飼料的正確觀念。飼料平常應存放在陰涼處，避免直射到陽光的地方。國外網站Dog Food Scoop認為，乾飼料開封後，最好在六個星期之內食用完畢。超過六個星期其營養價值就會大大降低！因此最好根據毛小孩每天的食量去算出六個星期的份量大概是要買多大的包裝，才能確保毛小孩吃到的是新鮮又安全的食物。有時候毛爸媽們會因為大包裝的價格較便宜而購買，但乾飼料一旦開封，就會開始氧化，即使存放在飼料桶也是無法完全阻止氧化作用的！為了省一時的小錢，而犧牲掉毛小孩的健康，怎麼看都不划算啊～
飼料開封後，如果想放在飼料桶裡，最好連同包裝一起放，不要將乾飼料倒出來，尤其嚴禁新舊飼料混在一起！飼料本身的包裝可以幫助隔絕濕氣，上頭的製造日期和保存期限也可以用來提醒毛爸媽它是否還新鮮。
購買分裝飼料可能的風險
市售的分裝飼料即使有真空包裝，但在分裝時打開它就已經是「開封」的狀態了！其新鮮度當然會比未開封的飼料更低。再者，因為不是在專業合格的工廠裡進行分裝，其過程中很可能會不小心遭到汙染，甚至有不肖業者混入過期飼料或是竄改保存期限等情形發生。萬一吃出問題時，責任歸屬到底是製造商或是分裝的店家的身上，也會很難去釐清。
購買分裝包飼料要注意的事
依據動物保護法第22-5條規定，寵物食品應以中文及通用符號，完整標示「品名」、「淨重、容量、數量或度量」、「主要原料、添加物名稱」、「營養成分及含量」、「有效日期或製造日期」、「保存期限或製造日期」、「適用寵物種類、方法及其他應注意事項」等；新北市動保處今年八月就在新北某寵物店查獲標示不清的35件違規分裝包商品。如果毛爸媽們真的有購買分裝包飼料的需求，最好向信譽良好的店家購買，並且注意包裝上是否標示清楚。有些店家會提供現場購買後分裝的服務，毛爸媽們可以幾個人揪一揪一起合買，再請店家代為分裝，也不失為一個較安心的方式。
分裝包飼料對於毛爸媽來說的確是一項方便的選擇，但在選購時真的要小心謹慎，且最好還是別長期讓毛小孩食用分裝包飼料，才能降低吃到問題商品的機率哦！
療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/