【毛小孩食安】分裝飼料好方便？其實背後暗藏這些危機

許多時候在幫毛小孩選購飼料時，往往會害怕買回去牠們不賞臉，於是坊間有許多寵物店便推出分裝飼料的服務，一次購買一小包，就算不吃也不會太過心痛，因此分裝飼料受到許多毛爸媽的青睞！然而你知道嗎？分裝包的飼料隱含著一些風險，是飼主們不得不小心的哦！

保存乾飼料的正確觀念

首先，我們先來談談保存乾飼料的正確觀念。飼料平常應存放在陰涼處，避免直射到陽光的地方。國外網站Dog Food Scoop認為，乾飼料開封後，最好在六個星期之內食用完畢。超過六個星期其營養價值就會大大降低！因此最好根據毛小孩每天的食量去算出六個星期的份量大概是要買多大的包裝，才能確保毛小孩吃到的是新鮮又安全的食物。有時候毛爸媽們會因為大包裝的價格較便宜而購買，但乾飼料一旦開封，就會開始氧化，即使存放在飼料桶也是無法完全阻止氧化作用的！為了省一時的小錢，而犧牲掉毛小孩的健康，怎麼看都不划算啊～

飼料開封後，如果想放在飼料桶裡，最好連同包裝一起放，不要將乾飼料倒出來，尤其嚴禁新舊飼料混在一起！飼料本身的包裝可以幫助隔絕濕氣，上頭的製造日期和保存期限也可以用來提醒毛爸媽它是否還新鮮。