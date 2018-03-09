核二2號機 立院報告結束後約5天可供電

（中央社記者朱則瑋台北9日電）行政院原子能委員會官員今天表示，假使到立法院專案報告順利完成，第二核能發電廠2號機約5天就能對外供電。

台電2月5日向原能會提出核二2號機起動申請，核二廠號機98.5萬瓩如果加入供電，有望增加3%備轉容量率。原能會收到申請後，找內部人員及外部專家組審查團隊，進行為期一個月審查，總計開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意的地方，並實際到核電廠了解狀況，5日確認核二2號機符合再轉要求，接著將到立法院專案報告。

原能會核能管制處副處長李綺思告訴中央社記者，假使專案報告程序順利，之後會發函告知台灣電力股份有限公司同意再轉申請，要求再次檢查整體機組後，才能開始再轉程序。