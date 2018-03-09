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娛樂

影／再爆性醜聞　日本女星為爭上位慘遭黑道硬上

記者翁新涵╱台北報導2018/03/09 11:54
▲《裸睡美人》預告。（影片／天馬行空，2018.03.09）

電影《裸睡美人》寫實刻劃日本演藝圈黑暗面，狠狠揭露其不堪。故事講述櫻井友紀飾演的女主角亞紀，是一名懷抱星夢卻缺乏天分的女演員，在演藝圈載浮載沉十年，好不容易有了擔綱女主角的機會，卻慘遭製片威逼潛規則，甚至被黑道爆打性侵得逞，終於被逼瘋…。

片中，櫻井友紀有大量裸露鏡頭，不僅全裸露點演出，甚至被黑社會老大從後面硬上，對於電影中超出尺度的演出，櫻井友紀表示，在看過劇本後，完全能理解導演的安排，所以對於裸露的需求毫無猶豫地答應。她也表示為了在鏡頭前呈現完美的肉體，全身上下大量塗滿護膚霜，經常只穿著內衣，在拍攝現場走來走去也毫不在意。

現年29歲的櫻井友紀，在片中一路從19歲的少女演到29歲的輕熟女，為了合乎本片角色的年齡，她在拍攝少女的戲分前努力減肥，每天只喝海帶湯，餓過頭的她，只能在拍攝完成後怒吃。


▲櫻井友紀在片中慘遭製片威逼潛規則，甚至被黑道爆打性侵得逞。（圖／天馬行空，2018.03.09）

提及角色的心路歷程，櫻井友紀表示，自己完全能理解亞紀的心情，因為自己也是從國小就想成為女演員，23歲開始演戲，熬到現在才首次擔任女主角，所以演出時完全將過去的自己注入角色中，不過唯一慶幸的是，自己沒像亞紀一樣慘遭演藝圈狼爪。

關鍵字櫻井友紀裸睡美人性醜聞
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