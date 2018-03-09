影／再爆性醜聞　日本女星為爭上位慘遭黑道硬上

電影《裸睡美人》寫實刻劃日本演藝圈黑暗面，狠狠揭露其不堪。故事講述櫻井友紀飾演的女主角亞紀，是一名懷抱星夢卻缺乏天分的女演員，在演藝圈載浮載沉十年，好不容易有了擔綱女主角的機會，卻慘遭製片威逼潛規則，甚至被黑道爆打性侵得逞，終於被逼瘋…。

片中，櫻井友紀有大量裸露鏡頭，不僅全裸露點演出，甚至被黑社會老大從後面硬上，對於電影中超出尺度的演出，櫻井友紀表示，在看過劇本後，完全能理解導演的安排，所以對於裸露的需求毫無猶豫地答應。她也表示為了在鏡頭前呈現完美的肉體，全身上下大量塗滿護膚霜，經常只穿著內衣，在拍攝現場走來走去也毫不在意。