電價是否調整 賴清德：不必先揣測

賴清德說，有關消費者物價指數，根據中央銀行、主計總處預估，今年全年將在2%以下、還算平穩，相較於鄰近國家，也算相對穩定。

民進黨立委劉建國上午在立法院院會施政總質詢時，問到賴清德有關物價與電價上漲的問題，認為據主計總處公布資料，2月消費者物價指數（CPI）較去年同月漲2.19%，且很多民生用品價格都在上漲，未來電價是否會調漲。

（中央社記者蘇龍麒台北9日電）行政院長賴清德今天表示，政府的責任是穩定物價與電價，電價費率審議會預定4月才會開會，有關電價調整不必要先揣測，越揣測民眾越擔憂。

他說，2月CPI年增2.19%，是因為農曆過年、菸稅調漲的關係，且頻繁購買的物品物價不穩定，不頻繁購買的物品還算穩定。

賴清德說，由行政院副院長施俊吉率領的物價穩定小組會固定訪查物價，遇到不正常的哄抬，就會介入穩定。

在電價部分，賴清德表示，政府已經制度化每年4、10月，電價費率審議會才會審議，政府的責任是穩定物價與電價，目前預計4月開會，是否調整不必要先揣測，越揣測民眾越擔憂。

經濟部長沈榮津說，電價調整會考慮不影響物價、照顧民生、以價制量讓大家節約等3個面向，電價調整會注意不影響物價。(編輯：趙蔚蘭)1070309