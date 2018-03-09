NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

電價是否調整 賴清德：不必先揣測

中央社2018/03/09 11:53
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北9日電）行政院長賴清德今天表示，政府的責任是穩定物價與電價，電價費率審議會預定4月才會開會，有關電價調整不必要先揣測，越揣測民眾越擔憂。

民進黨立委劉建國上午在立法院院會施政總質詢時，問到賴清德有關物價與電價上漲的問題，認為據主計總處公布資料，2月消費者物價指數（CPI）較去年同月漲2.19%，且很多民生用品價格都在上漲，未來電價是否會調漲。

賴清德說，有關消費者物價指數，根據中央銀行、主計總處預估，今年全年將在2%以下、還算平穩，相較於鄰近國家，也算相對穩定。

他說，2月CPI年增2.19%，是因為農曆過年、菸稅調漲的關係，且頻繁購買的物品物價不穩定，不頻繁購買的物品還算穩定。

賴清德說，由行政院副院長施俊吉率領的物價穩定小組會固定訪查物價，遇到不正常的哄抬，就會介入穩定。

在電價部分，賴清德表示，政府已經制度化每年4、10月，電價費率審議會才會審議，政府的責任是穩定物價與電價，目前預計4月開會，是否調整不必要先揣測，越揣測民眾越擔憂。

經濟部長沈榮津說，電價調整會考慮不影響物價、照顧民生、以價制量讓大家節約等3個面向，電價調整會注意不影響物價。(編輯：趙蔚蘭)1070309

雇主新設托兒設施 最高擬...鴻海FII掛牌中國速准 藍...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan