命中注定！少女出遊照同框陌生男　13年後兩人竟成夫妻

命中注定！中國大陸成都一對結婚 5 年的夫婦，近日在整理舊照片時，意外發現兩人的緣分早在 18 年前就開始了，原來當時素不相識的兩人都曾至青島旅遊，並在同一時刻在同一地點拍下照片， 11 年後相識相戀進而走入婚姻。兩人在看見照片時，都不禁為這段緣分驚呼「真是神奇的感覺！」

綜合陸媒報導，現年 35 歲的葉先生上周帶著妻小至岳母家用餐，當時葉先生獨自在房內整理妻子的照片，翻著便將目光放在一張妻子於青島五四廣場前拍的照片，仔細一看竟發現右下角一個穿著藍衣、黑褲的人影就是自己！驚訝表示「我當時看着照片，全身就起雞皮疙瘩了，覺得很驚喜。」趕緊把在客廳陪孩子的妻子叫來看「她當然也覺得很驚喜，很有缘。」