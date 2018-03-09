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命中注定！少女出遊照同框陌生男　13年後兩人竟成夫妻

國際中心／綜合報導2018/03/09 12:20
▲成都一名葉先生18年前出遊時就曾與妻子同框。（圖／翻攝自「新浪網」）
▲成都一名葉先生18年前出遊時就曾與妻子同框。（圖／翻攝自「新浪網」）

命中注定！中國大陸成都一對結婚 5 年的夫婦，近日在整理舊照片時，意外發現兩人的緣分早在 18 年前就開始了，原來當時素不相識的兩人都曾至青島旅遊，並在同一時刻在同一地點拍下照片， 11 年後相識相戀進而走入婚姻。兩人在看見照片時，都不禁為這段緣分驚呼「真是神奇的感覺！」

綜合陸媒報導，現年 35 歲的葉先生上周帶著妻小至岳母家用餐，當時葉先生獨自在房內整理妻子的照片，翻著便將目光放在一張妻子於青島五四廣場前拍的照片，仔細一看竟發現右下角一個穿著藍衣、黑褲的人影就是自己！驚訝表示「我當時看着照片，全身就起雞皮疙瘩了，覺得很驚喜。」趕緊把在客廳陪孩子的妻子叫來看「她當然也覺得很驚喜，很有缘。」


▲葉先生第一次到青島旅遊時，也與妻子在同時同地拍下照片。（圖／翻攝自「新浪網」）

葉先生說，雖聽妻子提過曾在 2000 年 7 月 28 日與家人到青島遊玩，怎知那天他也剛好與友人到青島旅遊，因是第一次前往青島，便在當地指標性建築前合照，意外的就與妻子「同框」了。後來葉先生去蘇州讀大學、 2008 年返回成都，妻子則一直待在成都念大學及工作，兩人在 2011 年透過友人介紹、相親才認識，葉先生透露「當時就感覺，這個妹子很面熟，但確實沒打過交道。」

兩人相識後， 2012 年便攜手走入婚姻，且因雙方都曾去過青島，還特別到青島海邊拍下婚紗，婚後育有一對雙胞胎女兒。如今翻到照片，兩人才驚覺一切都是天注定。日前葉先生特地帶妻子舊地重遊，在同地點拍下合照，並透露要好好收著兩人 18 年前的舊照片「等到孩子再大一些，我們也會再去青島，一家人再度合影。」


▲日前葉先生與妻子舊地重遊，在同地點合影留做紀念。（圖／翻攝自「新浪網」）

關鍵字緣分夫妻少女照片青島成都
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