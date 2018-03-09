鴻海FII掛牌中國速准 藍綠憂磁吸效應

面對中國日前提出31項惠台措施，鴻海子公司也將在中國大陸公開發行。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪表示，持平而論，這對台灣的打擊非常大，會發生嚴重的磁吸效應，因此，當務之急是如何將企業留在台灣，是行政院必須馬上處理的。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗受訪也說，這件事對中國大陸是好消息，對台灣是很不好的消息，他憂心這會對台灣的股市產生磁吸效應，會有很多的企業跟進，到時候的台灣，人走了、企業走了、錢也走了，對後續的經濟發展，有重大的負面影響。

曾銘宗說，目前為止，台灣的企業在中國大陸掛牌的有28家，近年有加速的狀況，尤其這次大陸只用了36天就核准鴻海的申請，因此後續效應將非常大，呼籲政府趕快拿出具體的因應措施，不要只是用呼籲的方式。（編輯：郭萍英/溫貴香）1070309