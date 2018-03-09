NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

鴻海FII掛牌中國速准 藍綠憂磁吸效應

中央社2018/03/09 11:54
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷台北9日電）中國證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行，過程僅36天。民進黨團總召柯建銘今天表示，對台灣打擊大，會發生嚴重的磁吸效應。國民黨團也表達相同憂心。

中國證券監督管理委員會8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。若從FII申請首發的2月1日起算，證監會36天火速通過本案。

面對中國日前提出31項惠台措施，鴻海子公司也將在中國大陸公開發行。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪表示，持平而論，這對台灣的打擊非常大，會發生嚴重的磁吸效應，因此，當務之急是如何將企業留在台灣，是行政院必須馬上處理的。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗受訪也說，這件事對中國大陸是好消息，對台灣是很不好的消息，他憂心這會對台灣的股市產生磁吸效應，會有很多的企業跟進，到時候的台灣，人走了、企業走了、錢也走了，對後續的經濟發展，有重大的負面影響。

曾銘宗說，目前為止，台灣的企業在中國大陸掛牌的有28家，近年有加速的狀況，尤其這次大陸只用了36天就核准鴻海的申請，因此後續效應將非常大，呼籲政府趕快拿出具體的因應措施，不要只是用呼籲的方式。（編輯：郭萍英/溫貴香）1070309

電價是否調整 賴清德：不...傳播學者鄭貞銘公祭 10...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan