川普對鋼鋁下重手 學者：之後可能會收歛

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）美國總統川普簽署對進口鋼和鋁課徵25%和10%的重稅，學者解讀，川普重稅措施可能引發中國大陸的反制，而為避免中美貿易戰正面爆發，川普之後可能會有所收斂。

美國總統川普8日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，15天後生效，但鄰國加拿大和墨西哥獲得豁免。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到國內外激烈反對。

中央研究院經濟所所長簡錦漢分析，美國對進口鋼鐵課高關稅，可能引發中國大陸採取反制措施，且川普在推動高關稅的當下可能有些衝動，因此，為避免正面引發中美貿易戰，川普之後可能會收斂一點。