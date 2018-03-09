川普對鋼鋁下重手 學者：之後可能會收歛

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）美國總統川普簽署對進口鋼和鋁課徵25%和10%的重稅，學者解讀，川普重稅措施可能引發中國大陸的反制，而為避免中美貿易戰正面爆發，川普之後可能會有所收斂。
美國總統川普8日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，15天後生效，但鄰國加拿大和墨西哥獲得豁免。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到國內外激烈反對。
中央研究院經濟所所長簡錦漢分析，美國對進口鋼鐵課高關稅，可能引發中國大陸採取反制措施，且川普在推動高關稅的當下可能有些衝動，因此，為避免正面引發中美貿易戰，川普之後可能會收斂一點。
中華經濟研究院院長吳中書表示，川普對部分產品或部分國家採取高關稅措施，違反了WTO（世界貿易組織）精神，造成國際間不安，不僅不利國際貿易發展，且易造成產業生產活動的遲緩。所幸川普高關稅措施目前只針對部份產品，非全面性措施，且台灣較擅長的是電子資訊產品，目前進口到美國還不受影響。
他說，國際貿易宜保持暢通，讓各國間可以自由貿易，應盡量降低關稅壁壘，而川普的高關稅措施確實會造成其他貿易對手國的不安，尤其，當其他貿易對手國也採取其他貿易報復措施時，對國際經濟絕對不利。
然而，台灣是小國無力採取貿易報復措施，要如何因應川普一系列高關稅措施？吳中書坦言，的確，台灣是小國，且經濟高度仰賴外貿，需要前瞻性看待農業、市場准入、法規規章等美國對台灣較質疑的議題，建議政府應該要有策略的擬定方向。
他強調，若美國高關稅是無法避免的爭議，且牽涉範圍很廣時，台灣應該要提早因應、嚴謹規劃，畢竟很多措施無法因為鬆綁就可見到立竿見影的效果。
究竟台灣企業該如何因應川普的高關稅衝擊，吳中書表示，除了政府可持續推動台美間的雙邊貿易談判以及向WTO提起貿易仲裁外，企業因應川普高關稅的不二法門就是提高競爭力，畢竟不進則退，尤其，目前國際間不只有中國大陸的崛起，東南亞等開發中國家也積極擘畫經濟發展。（編輯：鄭雪文）1070309