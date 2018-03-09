桶頭攔河堰植樹造美景　減少水質優養化

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投林區管理處明天將在桶頭攔河堰辦理植樹活動，種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓，除綠化景觀，也有減少水質優養化效果，並準備1000株苗木贈送民眾。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處與南投縣政府，明天上午在竹山鎮湖山水庫桶頭攔河堰辦理植樹活動，將在現場1.2公頃面積種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓共400株，另外贈送羅漢松、桃花心木、桂花、杜鵑共1000株給民眾攜回種植。

南投林區管理處長李炎壽今天說，配合林務局建構串聯東西向河川、綠帶、建構國土生態綠網政策，在現場1.2公頃帶狀場地，種植可吸收磷的落羽松，及開花植物洋紅風鈴木、觀葉植物五葉松、青楓，填補生態綠網空隙，還有多項表演、有獎徵答，歡迎民眾響應。