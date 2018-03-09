海龍攜手台船 奠基進軍全球離岸風電

海龍計畫總監陳聰華指出，為了落實與在地產業的完整結合，包括工程設計、保險、融資安排、海上變電站、風場輔機系統、風機、陸域降壓站及電源線等方面，已完成合作布局。

海龍指出，除了將國際技術帶進台灣，更要落實供應鏈的在地化，從設計、製造、施工到商轉、維運等完整的統包承攬能量，為進軍全球的離岸風電市場奠定基礎。

台船董事長鄭文隆致詞時表示，希望用台灣過去沒有的本土化能量開發離岸風電，並結合國外已經深具豐富經驗的能量，進行技術轉移。台船與比利時商DEME集團旗下GeoSea公司結盟，合創台船環海風電工程公司，將風機、塔架及水下基礎等能量，移轉到台船身上。

鄭文隆指出，包括風機安裝船以及駁船等，加上其他公司的測繪船、運輸船等等，都是台船的施工能量。而海龍計畫，除了陸上變電站及風機外，全部都交給台船統一整合，可以把國內能量做最好的整合。

北陸電力指出，非常希望台灣成為離岸風電的領導者，GeoSea跟台船都是非常優秀的夥伴，期待未來一起合作。

彰化縣長魏明谷今天也到場，他表示離岸風電將為彰化縣政府帶來新台幣1兆1920億元的投資商機，未來這些開發商落腳彰化，將為彰化帶來可觀的稅收及貢獻。（編輯：林興盟）1070309