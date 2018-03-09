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中央社

美國金屬從哪來 鋼鋁關稅害到誰

中央社2018/03/09 12:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，他今天承諾，會向美國「真正的朋友」展現公平與彈性。

但美國金屬到底都從哪裡來？看看法新社的整理。

● 美國前10大鋼鐵輸入來源

根據美國商務部資料，2017年美國鋼、鐵和鐵合金進口額年增38%至335億美元。美國北邊鄰居加拿大是最大單一來源國，占進口15.6%。

至於川普最愛提到的貿易逆差國中國則位居第11名，僅占2.7%。前10大鋼鐵進口來源如下：

（1）加拿大：52億美元，15.6%

（2）巴西：30億美元，9.1%

（3）南韓：28億美元，8.3%

（4）俄羅斯：27億美元，8.0%

（5）墨西哥：24億美元，7.1%

（6）日本：16億美元，4.8%

（7）德國：15億美元，4.6%

（8）土耳其：12億美元，3.7%

（9）台灣：12億美元，3.7%

（10）南非：9億美元，2.9%

● 美國前10大鋁材輸入來源

美國去年鋁和氧化鋁進口額年成長32%，最大供應來源一樣是加拿大，占40%，遠超過其他供應來源。此外，專家認為造成全球鋁材市場嚴重供應過剩的中國，則是位居第2。前10大鋁材進口來源如下：

（1）加拿大：69億美元，40%

（2）中國：17億美元，9.7%

（3）俄羅斯：16億美元，9.1%

（4）阿拉伯聯合大公國：14億美元，8.0%

（5）巴林：6億美元，3.5%

（6）阿根廷：5億4700萬美元，3.2%

（7）德國：3億9200萬美元，2.3%

（8）印度：3億7100萬美元，2.1%

（9）澳洲：3億6200萬美元，2.1%

（10）南非：3億4000萬美元，2.0%

● 新舊關稅知多少

華盛頓皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）貿易專家波恩（Chad Bown）表示，截至2017年底，超過60%的美國進口鋼材受到關稅等現行貿易壁壘限制，遠高於大多產品僅平均4%遭受進口限制。

據波恩估算，在今天祭出的關稅政策下，將使美國這些金屬進口價值減少142億美元。

但波恩說，這當中只有6億8900萬美元源自中國，其餘全來自美國在歐洲的軍事盟友、加拿大、日本和南韓。(譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070309

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