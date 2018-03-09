62%上班族曾在職進修　每個月多花3201元

面對職場上瞬息萬變、競爭激烈，許多上班族為了避免被淘汰，進而選擇進修，根據人力銀行調查，有6成2受訪上班族曾在工作期間進修，近9成是自己主動規畫課程，平均每周要花5.2小時上課，在花費方面，有81.3%的人花錢進修，平均每個月要支出3,201元，反觀公司態度，調查也發現，多數企業主仍存有員工進修會影響工作效率的觀念。

根據1111人力銀行針對上班族進行的「上班族進修現況調查」顯示，有6成2受訪上班族曾經在工作期間從事進修，主要原因為填補專業不足/危機感(63.1%)、培養第二專長(44.4%)，以及考取證照/執照(39.9%)，交叉分析顯示，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高，而民生/服務則是居各產業之末，從業人員進修比例墊底。