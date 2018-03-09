NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

62%上班族曾在職進修　每個月多花3201元

記者彭夢竺／台北報導2018/03/09 12:48
▲人力銀行調查，有6成2受訪上班族曾在工作期間進修，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高。（圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行調查，有6成2受訪上班族曾在工作期間進修，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高。（圖／NOWnews資料照）

面對職場上瞬息萬變、競爭激烈，許多上班族為了避免被淘汰，進而選擇進修，根據人力銀行調查，有6成2受訪上班族曾在工作期間進修，近9成是自己主動規畫課程，平均每周要花5.2小時上課，在花費方面，有81.3%的人花錢進修，平均每個月要支出3,201元，反觀公司態度，調查也發現，多數企業主仍存有員工進修會影響工作效率的觀念。

根據1111人力銀行針對上班族進行的「上班族進修現況調查」顯示，有6成2受訪上班族曾經在工作期間從事進修，主要原因為填補專業不足/危機感(63.1%)、培養第二專長(44.4%)，以及考取證照/執照(39.9%)，交叉分析顯示，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高，而民生/服務則是居各產業之末，從業人員進修比例墊底。

調查也顯示，有在職進俢經驗的上班族當中，有高達8成9是自己主動規畫課程，其次才是由公司安排上課，偏好進修課程類型，以職業技能、證照培訓及語言學習最受青睞。整體來看，有在職進修經驗的人平均每周要花5.2小時進修上課，花費方面，有18.7%會尋求免費課程，81.3%的人則平均每月要支出3,201元。

反觀公司態度，調查發現。有高達7成6受訪上班族的現職公司並未提供任何進修資源，只有2成4鼓勵員工在職訓練；此外，調查也發現，有高達44.3%的公司採取消極應對進修一事，甚至還有9.7%公司言明不鼓勵員工在職進修，還有3成5的人不清楚公司態度。人力銀行指出，嚴格來看，只有9.3%的公司支持員工進修並給予資源，顯見多數企業主，仍存有員工進修會影響工作效率的舊時觀念。

關鍵字在職進修進修1111人力銀行
川普態度軟化　留談判空間為...淡水698萬買2房　再送5大家電

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan