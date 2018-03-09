惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

中華人事主管協會調查結果顯示，超過7成企業主高度支持人才培訓，約近8成企業已建立內部講師制度，但仍有近10%企業認為學習是員工的個人投資，公司沒培訓義務。

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）中國大陸推出惠台31項政策，引發外界擔憂人才磁吸效應。調查顯示，超過7成企業主高度支持人才培訓，另有6成2上班族曾在職進修，尤以金融業為主的工商服務業進修比例最高。

調查顯示，企業最常以平日上班時段辦訓，選擇假日時段辦訓則居次。指派員工參加外訓時，達87%企業首重課程主題是否符合員工個人及工作所需。

中華人事主管協會執行長林由敏表示，一例一休新制上路以來，許多企業營運面臨不少衝擊與挑戰，許多企業辦理訓練課程時會傾向以上班時段為主，避免假日時段影響員工休息時間及降低上課意願。

林由敏說，根據調查結果，企業辦理教育訓練課程主要的目的，依重要程度排序，前三名分別為提升員工專業技能、改善員工績效及改變員工思維方式，顯示企業注重立即性的訓練成效及改善工作表現，以提升專業技能、維持企業營運為首要，其次才是改變員工思維及企業凝聚力等企業文化層面塑造。

此外，據1111人力銀行調查顯示，6成2受訪上班族「曾經」在工作期間進修，主要是填補專業不足/危機感、培養第二專長及考取證照/執照。

交叉分析顯示，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高，民生/服務業在各產業從業人員進修比例墊底。

偏好進修課程類型，以職業技能、證照培訓及語言學習最受青睞。主要進修管道是透過民間補教機構課程、職業訓練局課程及大專院校課程。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，產業快速變遷，市場瞬息萬變，就業環境競爭加劇，上班族也不由得萌生危機感，單一專長已不足以應付職場所需，具備跨領域的多工型人才更顯得炙手可熱。

何啟聖說，人才為企業之本，舉凡稍具規模的公司，除安排新進員工訓練，舉辦企業內訓課程、允許員工公假上課、補助學費，或明定考取證照或語言、學歷作為加薪或升遷要件，都是企業鼓勵員工自我投資具體措施，希望留住關鍵人才，強化企業整體競爭力。

中華人事主管協會「2018企業教育訓練需求與人才培育趨勢」問卷調查期間為去年12月14日到西元2018年1月5日，以電子問卷及紙本問卷型式發放，共計回收385份，但未提供抽樣方式與抽樣誤差等相關調查資訊。

1111人力銀行「上班族進修現況調查」問卷調查期間為2月21日到3月8日，針對資料庫中求職會員以email方式隨機抽樣、寄送問卷，有效樣本數為1070份，在95%信心水準，誤差值為正負3個百分點。（編輯：李明宗）1070309