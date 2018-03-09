惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）中國大陸推出惠台31項政策，引發外界擔憂人才磁吸效應。調查顯示，超過7成企業主高度支持人才培訓，另有6成2上班族曾在職進修，尤以金融業為主的工商服務業進修比例最高。
中國國務院台灣事務辦公室日前宣布31項惠台措施，企圖吸引台灣企業、社團與藝文業等領域人士前往中國發展，引發外界疑慮台灣留不住人才。
1111人力銀行今天與中華人事主管協會公布上班族進修現況調查及企業教育訓練需求與人才培育趨勢。
中華人事主管協會調查結果顯示，超過7成企業主高度支持人才培訓，約近8成企業已建立內部講師制度，但仍有近10%企業認為學習是員工的個人投資，公司沒培訓義務。
調查顯示，企業最常以平日上班時段辦訓，選擇假日時段辦訓則居次。指派員工參加外訓時，達87%企業首重課程主題是否符合員工個人及工作所需。
中華人事主管協會執行長林由敏表示，一例一休新制上路以來，許多企業營運面臨不少衝擊與挑戰，許多企業辦理訓練課程時會傾向以上班時段為主，避免假日時段影響員工休息時間及降低上課意願。
林由敏說，根據調查結果，企業辦理教育訓練課程主要的目的，依重要程度排序，前三名分別為提升員工專業技能、改善員工績效及改變員工思維方式，顯示企業注重立即性的訓練成效及改善工作表現，以提升專業技能、維持企業營運為首要，其次才是改變員工思維及企業凝聚力等企業文化層面塑造。
此外，據1111人力銀行調查顯示，6成2受訪上班族「曾經」在工作期間進修，主要是填補專業不足/危機感、培養第二專長及考取證照/執照。
交叉分析顯示，以金融業為主的工商業服務從業人員進修比例最高，民生/服務業在各產業從業人員進修比例墊底。
偏好進修課程類型，以職業技能、證照培訓及語言學習最受青睞。主要進修管道是透過民間補教機構課程、職業訓練局課程及大專院校課程。
1111人力銀行副總經理何啟聖表示，產業快速變遷，市場瞬息萬變，就業環境競爭加劇，上班族也不由得萌生危機感，單一專長已不足以應付職場所需，具備跨領域的多工型人才更顯得炙手可熱。
何啟聖說，人才為企業之本，舉凡稍具規模的公司，除安排新進員工訓練，舉辦企業內訓課程、允許員工公假上課、補助學費，或明定考取證照或語言、學歷作為加薪或升遷要件，都是企業鼓勵員工自我投資具體措施，希望留住關鍵人才，強化企業整體競爭力。
中華人事主管協會「2018企業教育訓練需求與人才培育趨勢」問卷調查期間為去年12月14日到西元2018年1月5日，以電子問卷及紙本問卷型式發放，共計回收385份，但未提供抽樣方式與抽樣誤差等相關調查資訊。
1111人力銀行「上班族進修現況調查」問卷調查期間為2月21日到3月8日，針對資料庫中求職會員以email方式隨機抽樣、寄送問卷，有效樣本數為1070份，在95%信心水準，誤差值為正負3個百分點。（編輯：李明宗）1070309