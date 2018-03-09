蘋果沒剔除臻鼎 還點名讚綠化措施

（中央社記者江明晏台北9日電）蘋果公布前200大供應商名單，臻鼎-KY遭誤傳被剔除，其實列入名單的是臻鼎大陸子公司鵬鼎，蘋果更在供應商責任報告提及與鵬鼎合作逾7年，並讚揚其綠化措施。
蘋果公布2018年前200大供應商名單，國內軟板大廠臻鼎-KY遭誤傳被剔除，對此，臻鼎澄清，臻鼎控股子公司鵬鼎控股的海外接單法人Garuda InternationalLtd.(鵬鼎國際有限公司)位於深圳、秦皇島、淮安的廠區皆列入蘋果公司200大供應商名單。
臻鼎今天股價由黑翻紅，盤中小漲1.27%，至新台幣63.4元。
不只如此，蘋果還在新出爐的供應商責任報告點名讚揚鵬鼎，稱鵬鼎為「一家環保意識和舉措超群的供應商」，報告書說明，中國深圳的鵬鼎成為蘋果供應商逾7年，鵬鼎大力支持綠色舉措，並與蘋果合作制定超出「供應商行為準則」要求的計畫。
由於中國大陸換保意識高漲，日前昆山限排廢水事件讓不少台商印象深刻，蘋果特別點名讚揚鵬鼎，具指標意義。
蘋果指出，鵬鼎在工廠倡導系列綠色舉措，包括投資相關系統從工藝用水中回收銅，建立行業領先的化學品管理保護工人與環境，也是2016年「清潔水項目」的第一個畢業生，鵬鼎透過安裝全面的水表計量系統，優化部件製造的耗水量，並尋找各種方法將工藝用水重複用於冷卻系統、園藝綠化和衛生系統，「實現令人讚嘆的58%廢水回收率」。
鵬鼎被當地政府列為綠色製造試點工廠，此外，還被命名為中國大陸首家「清潔水項目」合格工廠。(編輯：陳永昌)1070309