蘋果沒剔除臻鼎 還點名讚綠化措施

（中央社記者江明晏台北9日電）蘋果公布前200大供應商名單，臻鼎-KY遭誤傳被剔除，其實列入名單的是臻鼎大陸子公司鵬鼎，蘋果更在供應商責任報告提及與鵬鼎合作逾7年，並讚揚其綠化措施。

蘋果公布2018年前200大供應商名單，國內軟板大廠臻鼎-KY遭誤傳被剔除，對此，臻鼎澄清，臻鼎控股子公司鵬鼎控股的海外接單法人Garuda InternationalLtd.(鵬鼎國際有限公司)位於深圳、秦皇島、淮安的廠區皆列入蘋果公司200大供應商名單。

臻鼎今天股價由黑翻紅，盤中小漲1.27%，至新台幣63.4元。