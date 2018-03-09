NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

蘋果沒剔除臻鼎 還點名讚綠化措施

中央社2018/03/09 12:14
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北9日電）蘋果公布前200大供應商名單，臻鼎-KY遭誤傳被剔除，其實列入名單的是臻鼎大陸子公司鵬鼎，蘋果更在供應商責任報告提及與鵬鼎合作逾7年，並讚揚其綠化措施。

蘋果公布2018年前200大供應商名單，國內軟板大廠臻鼎-KY遭誤傳被剔除，對此，臻鼎澄清，臻鼎控股子公司鵬鼎控股的海外接單法人Garuda InternationalLtd.(鵬鼎國際有限公司)位於深圳、秦皇島、淮安的廠區皆列入蘋果公司200大供應商名單。

臻鼎今天股價由黑翻紅，盤中小漲1.27%，至新台幣63.4元。

不只如此，蘋果還在新出爐的供應商責任報告點名讚揚鵬鼎，稱鵬鼎為「一家環保意識和舉措超群的供應商」，報告書說明，中國深圳的鵬鼎成為蘋果供應商逾7年，鵬鼎大力支持綠色舉措，並與蘋果合作制定超出「供應商行為準則」要求的計畫。

由於中國大陸換保意識高漲，日前昆山限排廢水事件讓不少台商印象深刻，蘋果特別點名讚揚鵬鼎，具指標意義。

蘋果指出，鵬鼎在工廠倡導系列綠色舉措，包括投資相關系統從工藝用水中回收銅，建立行業領先的化學品管理保護工人與環境，也是2016年「清潔水項目」的第一個畢業生，鵬鼎透過安裝全面的水表計量系統，優化部件製造的耗水量，並尋找各種方法將工藝用水重複用於冷卻系統、園藝綠化和衛生系統，「實現令人讚嘆的58%廢水回收率」。

鵬鼎被當地政府列為綠色製造試點工廠，此外，還被命名為中國大陸首家「清潔水項目」合格工廠。(編輯：陳永昌)1070309

狡猾通緝犯3天換7車 難逃法網惠台31項吸人才 調查：逾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan