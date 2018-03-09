印地安泉網賽 詹家姊妹次輪對決謝淑薇

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣網球好手詹詠然和詹皓晴今天在印地安泉網賽女雙首輪，以6比2、6比3輕取拉脫維亞組合，次輪將對上謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）。

印地安泉網賽是男女共站的比賽之一，詹詠然和詹皓晴自去年10月在香港公開賽奪冠後，兩人再次合拍，也是今年首度合體參賽。

詹家姊妹在印地安泉網賽首輪遭遇去年法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），以及與同胞塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）的拉脫維亞組合，詹家姊妹全場一路壓著對手打，僅費時1小時6分鐘輕鬆以直落二闖過頭關。