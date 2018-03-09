川普會晤金正恩 美輿論：小心平壤耍詐

?（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）「又矮又胖」、「老番顛」，是美國總統川普與北韓領導人金正恩互罵對方的形容，川普答應與金正恩見面，美國輿論肯定川普施壓北韓有效，也不分黨派提醒，小心平壤耍詐。
在眾多官員陪同下，川普下午突短暫現身新聞簡報室，預告南韓有「重大宣布」，一時間讓所有人摸不著頭緒。直到來美簡報兩韓會談的南韓國家安保室長鄭義溶晚間在白宮西廂外宣布，金正恩有意與川普見面後，對照回想川普首度現身簡報室的舉動，就像個藏不住興奮與喜悅的三軍統帥。
白宮已證實，川普答應見金正恩，地點待定，兩人從過去的「老番顛」與「又矮又胖」、「火箭人」叫囂互罵到約見面，朝鮮半島局勢的戲劇性發展讓人驚訝。儘管美國輿論不分黨派今晚都肯定川普的「最大施壓」看來奏效，讓北韓展現回到談判桌的意願，但也都提醒川普，別高興太早，一晚就好，因為平壤的談判信用不良。
共和黨籍的聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（EdRoyce）在聲明中說，北韓政權有不良紀錄，曾多次利用談判和空洞承諾，換取發展核武的時間與空間，美國要避免重蹈覆轍。
歐巴馬時代曾任國務院發言人及白宮對外溝通的聯絡室主任莎琪（Jen Psaki），在有線電視新聞網（CNN）說，北韓領導人想見美國總統、和美國三軍統帥平起平坐，金正恩非提出要求第一人。而白宮跳過傳統外交管道事前準備評估的縝密程序，美國總統短短時間就親上第一線，和獨裁者見面，換到什麼？
儘管嘗試新方法不必然是壞事，但她提醒，半島無核化是美國必須清醒堅持的唯一目標，更呼籲白宮應讓長期研究北韓的美國情報及外交團隊，從中央情報局到國務院，都有表達專業意見與評估的機會。
就在川普答應金正恩見面前，正在非洲訪問的國務卿提勒森（Rex Tillerson）也指出，即使美國與北韓可能展開「談判前的協商」，非核談判可能還有很長的路要走。
白宮資深官員晚間則在電話簡報中強調，川普是談判高手，而金正恩是北韓獨裁政權中唯一說話算數的人，因此，直接讓兩人會面、而不是從工作層級的官員晤談開始，這很合理。
官員也指出，川普政府有從過去的失敗中學教訓，所有對北韓的制裁與施壓仍會繼續。（編輯：陳惠珍）1070309