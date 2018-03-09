川普會晤金正恩 美輿論：小心平壤耍詐

?（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）「又矮又胖」、「老番顛」，是美國總統川普與北韓領導人金正恩互罵對方的形容，川普答應與金正恩見面，美國輿論肯定川普施壓北韓有效，也不分黨派提醒，小心平壤耍詐。

在眾多官員陪同下，川普下午突短暫現身新聞簡報室，預告南韓有「重大宣布」，一時間讓所有人摸不著頭緒。直到來美簡報兩韓會談的南韓國家安保室長鄭義溶晚間在白宮西廂外宣布，金正恩有意與川普見面後，對照回想川普首度現身簡報室的舉動，就像個藏不住興奮與喜悅的三軍統帥。

白宮已證實，川普答應見金正恩，地點待定，兩人從過去的「老番顛」與「又矮又胖」、「火箭人」叫囂互罵到約見面，朝鮮半島局勢的戲劇性發展讓人驚訝。儘管美國輿論不分黨派今晚都肯定川普的「最大施壓」看來奏效，讓北韓展現回到談判桌的意願，但也都提醒川普，別高興太早，一晚就好，因為平壤的談判信用不良。