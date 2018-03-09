22歲「雪乳OL」轉戰應召女　自豪：很會誘惑男人

澳洲伯斯（ Perth ）一名 22 歲的 OL 拉蘿（ Bella Laroue ），對上班族生活感到厭倦，下定決心轉戰高級應召女，陪著許多社會地位崇高的人四處旅遊，藉此賺進大把鈔票，時薪上看 550 澳元（約 12,500 台幣），拉蘿自豪表示：「我有誘惑男人的天分！」



▲雪乳 OL 轉戰應召女，自豪「很會誘惑男人」。（圖／翻攝自每日郵報）

根據英國《每日郵報》報導，拉蘿原為一名辦公室內的上班族，她對於安逸的工作現況感到不滿，不希望生活太過於平淡，因此善用天生外貌優勢，改行當高級應召女。拉蘿皮膚白皙，還有一雙誘人的雪乳，雖然她在社群網站上貼出的自拍照鮮少露出正臉，但卻難掩姣好身材，時常和大家分享性感上空裸照，吸引眾多粉絲關注。



▲雪乳 OL 轉戰應召女，自豪「很會誘惑男人」。（圖／翻攝自每日郵報）

拉蘿認為，應召女這個職業有別於一般上班族，時間非常彈性，可自由安排工作時間，且上班就像是去度假一樣，沒有任何壓力，也不在乎世俗眼光看待這個行業，強調可以接觸來自世界各地高階層的人，體驗搭乘私人飛機、遊艇、品嚐各種高檔料理，生活變得非常有趣，並為此感到驕傲。

但不可否認的是，必要時還是得提供性服務，但這些金字塔頂端的人出手相當大方，她的時薪高達 550 澳元，短短一周時間就進帳 1 萬澳元，比起原先的工作高出許多。她強調自己擁有誘惑男人的天分，打從心底熱愛這份工作，絕非金錢因素。