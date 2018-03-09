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中央社

兆利回蘋果200大供應鏈 股價跳空大漲

中央社2018/03/09 12:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）蘋果200大供應鏈名單有喜有憂，樞紐廠兆利重回200大供應鏈名單，營運可望隨著第2季Macbook新品推出加溫，激勵今天股價跳空大漲一度亮燈漲停。

在蘋果200大供應商中，台廠近幾年約略維持在40至50家之間，這次新進榜的廠商有兆利、景碩、明安、谷崧、新至陞科技，名單曝光後今天展開慶祝行情，包括兆利、景碩、明安、谷崧盤中股價均見到亮燈漲停。

兆利與新日興多年來為蘋果筆電樞紐供應商，去年兆利一度被擠出200大之列，最新名單重回200大，顯然兆利在去年訂單配比上有一定程度的掌握度，至於今年新款產品預料競爭依舊激烈，配比上的變化還有待觀察。

兆利今年整體Monitor訂單量估與去年相當，今年主要營運成長動能Macbook接單狀況扮演重要角色。去年透過調整廠房配置、改善營業費用，今年期望提升蘋果樞紐CNC加工零件自製率，強化成本競爭力。

法人預估，蘋果13、15吋小改款的Macbook MIM樞紐將於3月下旬小量出貨，較大改款的Macbook Air則預計第2季開始出貨，季節性看來第1季為淡季，營運預估第2季才可望加溫。

雙鴻、晶技、臻鼎-KY、富祐鴻等則跌出200大之外，但還是在供應鏈之內，股價表現相對弱勢。雙鴻表示，出貨正常，沒有太大變化。（編輯：郭萍英）1070309

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