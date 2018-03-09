兆利回蘋果200大供應鏈 股價跳空大漲

（中央社記者韓婷婷台北9日電）蘋果200大供應鏈名單有喜有憂，樞紐廠兆利重回200大供應鏈名單，營運可望隨著第2季Macbook新品推出加溫，激勵今天股價跳空大漲一度亮燈漲停。

在蘋果200大供應商中，台廠近幾年約略維持在40至50家之間，這次新進榜的廠商有兆利、景碩、明安、谷崧、新至陞科技，名單曝光後今天展開慶祝行情，包括兆利、景碩、明安、谷崧盤中股價均見到亮燈漲停。

兆利與新日興多年來為蘋果筆電樞紐供應商，去年兆利一度被擠出200大之列，最新名單重回200大，顯然兆利在去年訂單配比上有一定程度的掌握度，至於今年新款產品預料競爭依舊激烈，配比上的變化還有待觀察。