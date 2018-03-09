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娛樂

獨家直擊／韓綜《智慧之旅》來台 　野生哈妮現身101

記者陳雅蘭、蔡文鈴／ 台北報導2018/03/09 12:47
▲哈妮跟著韓綜來台錄製節目，大方接受拍照，親切替粉絲簽名。（圖／讀者提供 , 2018.03.09）
▲哈妮跟著韓綜來台錄製節目，大方接受拍照，親切替粉絲簽名。（圖／讀者提供 , 2018.03.09）

又有人氣的韓國綜藝節目來台灣啦！韓國綜藝節目《智慧之旅》（台譯：窮遊豪華團）由朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英共同主持，節目中會邀請來賓一起出外旅遊，並在給定的預算內體驗不同的旅遊模式。


▲哈妮跟著韓綜來台錄製節目，大方接受拍照，親切替粉絲簽名。（圖／讀者提供 , 2018.03.09）

有讀者拍到EXID中的哈妮入境桃園機場，並且親民的為粉絲簽名，之後哈妮與節目的製作團隊，一起搭乘桃園機場捷運，尚未得知節目要在哪裡進行拍攝，不過捕獲到野生哈妮的粉絲真的相當興奮，非常期待日後的播出。


▲韓綜節目製作團隊，搭乘桃園機場捷運。（圖／讀者提供 , 2018.03.09）

由於綜藝節目《智慧之旅》在台灣相當受到歡迎，因此所到之處都被大批粉絲包圍，有民眾目擊節目一行人搭乘台北捷運，前往各大知名景點，因節目以有限的預算的方式旅遊，他們只買了平價壽司餵飽肚子。之後還被《NOWnews》記者現場直擊，該團隊到台北知名地標台北101進行拍攝，主持人們跟哈妮看起來十分有活力，雖然今天台北天氣有點冷，但哈妮依然穿著短褲露出她漂亮的美腿，十分敬業。


▲節目團隊與哈妮，搭乘台北捷運。（圖／讀者提供 , 2018.03.09）


▲主持人金生珉、朴明洙、鄭俊英（左至右）跟來賓哈妮（右二），一起到著名景點台北101前取景。（圖／記者徐郁雯攝 , 2018.03.09）


▲主持人金生珉、朴明洙、鄭俊英（左至右）跟來賓哈妮（右二），一起到著名景點台北101前取景，有好奇的民眾在一旁圍觀。（圖／記者徐郁雯攝 , 2018.03.09）

關鍵字哈妮
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