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無聊主人拍攝負鼠吃貓咪食物照  慘遭網友砲轟

寵毛網2018/03/09 11:59
無聊主人拍攝負鼠吃貓咪食物照  慘遭網友砲轟（圖／寵毛網）
無聊主人拍攝負鼠吃貓咪食物照  慘遭網友砲轟（圖／寵毛網）

國外一位貓咪的主人日前在Imgur上傳了幾張負鼠跑來吃他家貓咪食物的照片，因為貓咪無助的眼神而造成瘋傳。然而這位主人無視貓咪安危的舉動卻也引發爭議，有人也質疑他是故意為了拍攝才把貓咪的食物拿到門外放以吸引負鼠前來，認為他這樣的行為實在是非常不可取！

一位主人將貓咪的食物放在門外，引來一隻負鼠；而貓咪看著自己的食物被吃掉，露出無助的神情，也這些照片也成功在網路上造成話題瘋傳！

一位主人將貓咪的食物放在門外，引來一隻負鼠；而貓咪看著自己的食物被吃掉，露出無助的神情，主人將這些照片搭配上可愛的旁白，成功在網路上造成話題瘋傳！

然而這些照片看似可愛，其實背後有很大的危機；因為負鼠是野生動物，牠身上可能有著對家貓來說致命的病菌；而將食物放在牠們之間，也有可能造成負鼠和貓咪為了爭奪食物而大打出手。

然而這些照片看似可愛，其實背後有很大的危機；因為負鼠是野生動物，牠身上可能有著對家貓來說致命的病菌；而將食物放在牠們之間，也有可能造成負鼠和貓咪為了爭奪食物而大打出手。

雖然照片中的負鼠和貓咪看起來都相當溫和，但意外總發生在你想不到的時候，為了拍攝可愛照片而拿貓咪和負鼠的安全開玩笑確實不可取。

雖然照片中的負鼠和貓咪看起來都相當溫和，但意外總發生在你想不到的時候，為了拍攝可愛照片而拿貓咪和負鼠的安全開玩笑確實不可取。

讓貓咪覺得負鼠是來搶食物的敵人，也造成了無謂的對立。

讓貓咪覺得負鼠是來搶食物的敵人，也造成了無謂的對立。

因此一些較有動保意識的網友們紛紛留言批評：

「負鼠可以在一瞬間輕易地傷害貓咪，停止你的拍攝並幫忙這隻可憐的小東西。」

「你拍攝這些只是為了博取網友們的關注。負鼠和貓咪都是地域性很強的動物，如果牠們感到遭受威脅很可能會攻擊彼此。但我想你應該不在乎吧？」

「你的貓嚇壞了而你卻只顧著拍照！你知道牠可能會在一分鐘之內就被攻擊致死嗎？你知道負鼠身上可能有狂犬病病毒嗎？我賭你甚至沒幫你的貓咪施打狂犬病疫苗！」

無論這位主人是不是故意拍攝這樣的照片，讓貓咪太靠近野生動物對牠們彼此都是很危險的事！貓咪雖然是家寵，但牠們同時也是狩獵動物，對其他動物來說也有一定的威脅性；而野生動物身上的病菌有可能會經由貓咪而傳染到人身上，不但禍害貓咪也害到自己。或許這位主人在拍攝當下沒有想這麼多，但希望經過這麼多網友的批評指教之後，他可以學到一些知識，並且牢記在心！

圖／imgur＠MrRogers247

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關鍵字狩獵動物貓咪負鼠野生動物
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