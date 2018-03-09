科技業瘋跨界 張善政：不創新小心生意被搶光

他首先分享，以前在美國康乃爾大學唸書的其中一位指導教授於1968年拿到土木結構博士，回建築系任教時，卻面臨建築繪圖的障礙，因此首創用電腦劃建築圖、模擬動態建築影像，不但上了當時的科學雜誌，後來他的學生還把這個技術發揚光大，1980年代賣給迪士尼，而這位教授的學生們，一共拿了5個奧斯卡、5個艾美獎，可說是學術界少見的成就。還在美國各學校設立中心，也因此在動畫界開枝散葉。

2018 AIC Innovation Forum創新論壇今天登場，前行政院長、台灣大哥大基金會董事長張善政為跨界創新思考提出建言。他今天說，「跨界」、「數位」是創新兩大關鍵，他今天盤點數個實例，鼓勵年輕人跨界創新，也提醒台灣要快點跟上。

（中央社記者江明晏台北9日電）「廣告業、媒體被Google、FB翻轉，亞馬遜也把物流與零售業翻轉，更進軍實體超市」，張善政今天分享科技巨擘跨界創新實例，預警不跨界創新，「小心生意被搶光」。

張善政表示，一個土木結構的教授，因為劃不出建築圖，因此跨界創新，他的一念之間影響後代的動畫電影技術，而且那還是很久以前的事，「我們若不能跨界，對這位老教授真的是慚愧」。

他也盤點目前科技巨擘在跨界上的努力，張善政說，20年前，可能想不到廣告業、媒體會被Google、FB翻轉，電子商務巨擘亞馬遜也把物流與零售業翻轉了，透過無人機運送技術，一位倫敦市郊消費者在網路上買機上盒只要8分鐘就送到家，亞馬遜更首創「水底倉庫」，不用買地、蓋房，把貨物放在湖底，預估未來物流和運輸業將被徹底翻轉，亞馬遜更進軍實體超市，取得亮眼成績，可見跨界的威力強大。「做零售不跨界，過2年亞馬遜就把生意全部吃光」。

此外，張善政也分享，Verily和Google合作開發隱形眼鏡，以淚液進行非侵入式的血糖量測，三星、索尼也分頭取得隱形眼鏡內建照相機、顯示幕，以及隱形眼鏡自動影像縮放聚焦的專利。

他認為，過去到現在，Intel開發的CPU是泛用各種軟體，現在到未來則要有類神經網路的計算型態，主導特殊硬體加速器的研發，未來「硬體、軟體主從地位將翻轉」，且值得留意的是，「人工智慧人才將是散在網路各界，不一定是由大公司掌握」。

而談到其他跨界實例，張善政指出，Tesla電動車像智慧機一樣隨時連網，不只隨時更新地圖，更解決召修問題，還會改變未來所有交通管理型態。

張善政也讚許一位青年農夫用空拍機與人工智慧，精確計算家中田地種植的西瓜數量，免去中盤商討價還價的模糊空間，這個技術也能用來拍養鴨池，而青年農夫是透過網路開發資源Open Source的智慧與創新，可見網路資源唾手可得。張善政也開玩笑地說，「不要只會用網路聽盜版歌曲，抓一些有用的資源吧」。(編輯：趙蔚蘭)1070309