周小川：全球寬鬆告終 中國外匯和貨幣政策亦將作出回

週五 (9 日) 中國人行 (PBoC) 行長周小川在兩會記者會上，針對全球利率環境與貨幣政策表示，綜觀來看，目前全球數個主要央行的寬鬆政策與低利率，估計都將暫告一段落，是故中國也勢必將在貨幣政策與外匯政策上，作出相對的合適回應。

周小川指出，全球經濟多個地區出現復甦跡象，過去全球範圍內的低利率將告一段落，大陸現在強調經濟是一種新常態，未來經濟增長依靠數量堆積會減少。

周小川並強調，一些國家貨幣寬鬆退出是好事，而現在中國經濟的成長方式正在做出改變，以前是依賴資金面的堆疊，現在則是轉向質量式的品質型增長，之前資金堆積較多，以後數量堆積將會減少。