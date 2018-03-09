士林夜市常州擺攤 月營業額破2千萬

（中央社記者陳家倫上海9日電）士林夜市商家近日在江蘇燈會旁設攤，短短一個多月業績衝刺到人民幣500萬元（新台幣約2340萬元）。攤商分享致勝秘訣是採取薄利多銷的方式，拉高業績的同時也擦亮台灣招牌。
台灣小吃在大陸享有高人氣，第8屆「台灣江蘇交流燈會」在中國江蘇省常州市舉辦，常州方面邀請原先在上海錦江樂園設攤的士林夜市商家進駐，共計有33家台灣攤商前往做生意。
台北市士林老街商圈繁榮促進會執行助理黃君平向中央社表示，自2月2日至3月8日，營業額已達500萬元，高於預期的400萬元；黃君平說，士林夜市在常州設攤到11日，這個週末假日再衝刺一下，營業額估計可達560萬。
部分台灣小吃到了大陸身價就翻倍漲，讓外界有種「大陸賺錢較容易」的印象，對此黃君平表示，單就利潤來看，在台灣擺夜市與在大陸擺夜市都差不多，但因為大陸的人口基數多，所以總額才會比較可觀。
他表示，士林夜市攤商都很愛惜台灣這塊招牌，並期盼藉由薄利多銷帶來人潮，小吃的均價抓在20元左右，部分小吃價格甚至比當地攤商還便宜，以芒果杯為例，大陸攤商售價約35元左右，士林夜市的攤商在不影響品質的情況下，將價格設在30元。
黃君平表示，常州的巡迴擺攤結束後，攤商們又要回到上海錦江樂園，為3月底的開幕做準備。（編輯：周慧盈）1070309