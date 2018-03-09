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政協委員提案：立法懲治辱中國辱民族者

中央社2018/03/09 12:47
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京9日電）中國全國政協文藝界別中的38名委員8日下午連署一份提案，要求制定「保護國格與民族尊嚴專門法」，對宣揚日本軍國主義及或者公開侮辱中共「革命先烈」等行為立法懲處。

中國外交部長王毅8日上午在全國人大記者會離場前，曾針對有中國年輕人穿上日軍服裝在南京抗戰遺址前拍照說，這是「中國人的敗類」。

8日下午，全國政協文藝界別中包括影星成龍在內的38名委員，便遞交題為「關於制定『保護國格與民族尊嚴專門法』」的提案。

中國青年報報導，這份提案指出，中國對於侮辱國旗、國徽、國歌等行為可依現有法律制裁，但對「侮辱中華人民共和國國格、侵犯中華民族尊嚴」的其它犯罪行為，如以中國公民身分宣揚日本軍國主義、法西斯主義、武士道精神等行為，或公開侮辱民族英雄、「革命先烈」等，目前缺少「確切而充分的法律根據」。

提案建議，遵循中國國旗法、國徽法、國歌法的立法體例，由全國人大常委會制定「中華人民共和國國格與中華民族尊嚴保護法」，對侮辱、侵犯中國國格、中華民族尊嚴的行為，處以治安處罰；並修改中國刑法，將上述行為納入刑法處罰範疇。

提案的中國全國政協委員、南京大學教授賀雲翱說，人有人格，國有國格。公民依法享有人格尊嚴權，「國家也同樣擁有國格權，民族同樣擁有民族尊嚴權。」

他認為，制定上述法律，可有效保護中國國格及中華民族尊嚴，並更有效地打擊侮辱中國國格、侵犯中華民族尊嚴的違法犯罪行為。

近日，大陸一名男子在微信聊天群稱日軍「南京殺30萬太少」，被警方行拘5日獲釋後，因不滿遭網友舉報，又去南京大屠殺紀念館開直播辱罵，再被南京警方行拘8日，再度引發大陸社會要求重懲「精日」份子的聲浪。

「精日」是「精神日本人」的簡稱。1070309

氣溫驟降 醫師籲胸悶立即就醫比特幣買大麻種子種植　警逮...

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