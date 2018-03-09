政協委員提案：立法懲治辱中國辱民族者

（中央社記者邱國強北京9日電）中國全國政協文藝界別中的38名委員8日下午連署一份提案，要求制定「保護國格與民族尊嚴專門法」，對宣揚日本軍國主義及或者公開侮辱中共「革命先烈」等行為立法懲處。

中國外交部長王毅8日上午在全國人大記者會離場前，曾針對有中國年輕人穿上日軍服裝在南京抗戰遺址前拍照說，這是「中國人的敗類」。

8日下午，全國政協文藝界別中包括影星成龍在內的38名委員，便遞交題為「關於制定『保護國格與民族尊嚴專門法』」的提案。

中國青年報報導，這份提案指出，中國對於侮辱國旗、國徽、國歌等行為可依現有法律制裁，但對「侮辱中華人民共和國國格、侵犯中華民族尊嚴」的其它犯罪行為，如以中國公民身分宣揚日本軍國主義、法西斯主義、武士道精神等行為，或公開侮辱民族英雄、「革命先烈」等，目前缺少「確切而充分的法律根據」。