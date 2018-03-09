比特幣買大麻種子種植　警逮2嫌送辦

（中央社記者蘇木春台中9日電）廖姓男子涉嫌以比特幣在國外購買大麻種子，由張男生產出大麻毒品，成品再由廖男負責銷售，刑事局循線查出兩人住處逮人，查扣大批大麻植株與成品，今天訊問後依毒品罪嫌送辦。

刑事局偵查第八大隊偵三隊隊長李宏倫受訪表示，刑事局先前偵辦破獲大麻製造工廠，經向上溯源，發現31歲廖姓與31歲張姓男子涉嫌重大，經報請台灣雲林地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，警方長期在兩人的住處埋伏蒐證。

辦案人員8日見時機成熟，持搜索票會同雲林縣警察局刑事警察大隊執行搜索，到張男與廖男位於雲林縣虎尾鎮與二崙鄉租屋處搜索逮人。