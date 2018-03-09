貨物承攬不淡 台驊、中菲行2月業績年增9%以上

中菲行 2 月合併營收月減 10.37% 至 12.13 億元，但年增 9.42%，累計前 2 月合併營收 25.67 億元，年增 6.29%。

貨物承攬業者台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 陸續公布 2 月合併營收，儘管處於農曆年節期間、工作天數較短，仍均較去年同期成長，分別成長 20.13%、9.42%，主要是因 2 月空運運價維持高檔水準且攬貨量大增，推升業績成長。

台驊說明，2 月空運營收年增幅高達 23.75%，而前 2 月空運營收 4.23 億元，年增 19.85%，主要是因農曆年前備貨需求和油價上漲，使運價維持在高檔水準；同時，電子產業景氣回溫，台驊子公司台灣空運經過調整客戶和產品結構後，今年舊客戶回流並增加新客戶，攬貨量成長。

台驊強調，目前在台灣地區空運承攬出口排名已位居第 3 名，在空運市場持續熱絡下受惠。

而海運運價雖較去年同期下滑，但台驊透過開發新航線新代理、加強自身攬貨業務等措施，攬貨量成長帶動 2 月海運營收年增 25.63%，累計前 2 月 9.73 億元，年增 1.87%。

台驊今年目標是持續提供高附加價值的物流解決方案，以增加集團獲利率為目標。

中菲行表示，前 2 月營收以中國和香港地區業績年成長近 50% 最多，美洲地區也成長逾 20%，東南亞地區成長 10.1%，仍將在北美洲、中國大陸、歐洲、印度和東南亞進行投資和業務拓展。