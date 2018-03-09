台灣女性服裝展 雙橡園現時尚風

（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）雙橡園今晚成為時尚伸展台。駐美代表處以歷代服裝的流行特色、展現台灣文化的演變，獲得好評。

3月8日是國際婦女節，駐美國代表處今晚與國立科學工藝博物館合作，於雙橡園舉辦「衣‧衫－台灣百年女性服裝展」，代表處同仁及眷屬更親自上陣，擔任模特走秀，和華府當地模特兒學院的學員一同呈現自1888年雙橡園落成130年以來，台灣女性服飾的演變及特色。

這次策展是台灣東方設計大學時尚美妝設計系教授蕭棓勻，從晚清時期、1920年代的西式、日式混搭，到旗袍，後因經濟成長，讓台灣民間在服裝造型上對更多種流行元素的追求，以及受西方文化及流行元素影響，台灣漸走出具特色的時尚文化，帶動台灣紡織科技，在國際市場發展。