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中央社

台灣女性服裝展 雙橡園現時尚風

中央社2018/03/09 12:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）雙橡園今晚成為時尚伸展台。駐美代表處以歷代服裝的流行特色、展現台灣文化的演變，獲得好評。

3月8日是國際婦女節，駐美國代表處今晚與國立科學工藝博物館合作，於雙橡園舉辦「衣‧衫－台灣百年女性服裝展」，代表處同仁及眷屬更親自上陣，擔任模特走秀，和華府當地模特兒學院的學員一同呈現自1888年雙橡園落成130年以來，台灣女性服飾的演變及特色。

這次策展是台灣東方設計大學時尚美妝設計系教授蕭棓勻，從晚清時期、1920年代的西式、日式混搭，到旗袍，後因經濟成長，讓台灣民間在服裝造型上對更多種流行元素的追求，以及受西方文化及流行元素影響，台灣漸走出具特色的時尚文化，帶動台灣紡織科技，在國際市場發展。

這次服裝展除透過20套台灣女性服飾，呈現歷代台灣多元文化的各種風貌，還藉由投影簡報台灣婚禮文化、在禮服流行上的轉變。

駐美代表高碩泰的夫人宋小芬今晚在丈夫未陪同下獨挑大梁，她致詞表示，盼藉由服裝展，讓美國各界了解台灣社會對兩性平權及女性議題的重視與逐步落實。

包括美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（JohnNorris）、前AIT台北辦事處處長包道格（DouglasPaal）逾80多人出席，服裝展10日還將於僑教中心舉行。（編輯：高照芬）1070309

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