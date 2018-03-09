國際自由車環台賽　台三線周邊道路將實施交管

市府客委會指出，領先車隊預定13日上午12點48分自苗栗縣行經卓蘭大橋進入台中市東勢區；沿台三線跨過東勢大橋進入石岡區，所有參賽選手約在下午1點28分抵達賽事終點處石岡旅客服務中心。由於終點站需要架設相關場地佈設，豐勢路廣華街至石岡街自3月12日晚上10點至3月13日凌晨1點，開始進行單線雙向調撥管制；3月13日上午11點至下午6點則進行全線管制。

▲國際自由車環台賽－浪漫台3線站訂於13日舉行，台三線東勢、石岡周邊道路將進行交管。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.9）

石岡區豐勢路廣華街至石岡街全線採淨空管制，禁止路邊停車；往九房里車輛需提早從豐勢路九房巷進出、往豐原及后里的車輛改由明德路行駛；至於公車改道部分，可參閱公車站牌上的改道通知。

客委會表示，自由車一向都是國際主流運動賽事，而公路賽事更是一項講求速度的競技運動，因此必須於賽事路段進行交通管制，確保選手及民眾的安全。雖交通管制帶來不便，請民眾多給予包容，也請共同為參賽選手加油。