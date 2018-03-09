NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

國際自由車環台賽　台三線周邊道路將實施交管

記者黃玿琮／台中報導2018/03/09 13:39
▲國際自由車環台賽－浪漫台3線站訂於13日舉行，台三線東勢、石岡周邊道路將進行交管。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.9）
▲國際自由車環台賽－浪漫台3線站訂於13日舉行，台三線東勢、石岡周邊道路將進行交管。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.9）

「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」將於3月13日舉行，橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市等3縣市，車隊行經範圍從台三線卓蘭大橋、東勢大橋至豐勢路；當天中午12點30分開始進行道路管制，直到下午1點30分活動結束為止，籲請民眾多加留意。

市府客委會指出，領先車隊預定13日上午12點48分自苗栗縣行經卓蘭大橋進入台中市東勢區；沿台三線跨過東勢大橋進入石岡區，所有參賽選手約在下午1點28分抵達賽事終點處石岡旅客服務中心。由於終點站需要架設相關場地佈設，豐勢路廣華街至石岡街自3月12日晚上10點至3月13日凌晨1點，開始進行單線雙向調撥管制；3月13日上午11點至下午6點則進行全線管制。

▲國際自由車環台賽－浪漫台3線站訂於13日舉行，台三線東勢、石岡周邊道路將進行交管。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.9）

石岡區豐勢路廣華街至石岡街全線採淨空管制，禁止路邊停車；往九房里車輛需提早從豐勢路九房巷進出、往豐原及后里的車輛改由明德路行駛；至於公車改道部分，可參閱公車站牌上的改道通知。

客委會表示，自由車一向都是國際主流運動賽事，而公路賽事更是一項講求速度的競技運動，因此必須於賽事路段進行交通管制，確保選手及民眾的安全。雖交通管制帶來不便，請民眾多給予包容，也請共同為參賽選手加油。

關鍵字自由車環台賽浪漫台三線卓蘭大橋
雲林黃金、洋紅風鈴花同時報到來宜蘭傳藝園區　看十二生肖表演

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan