NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

外媒：美國要求中國 減少貿易逆差1千億美元

中央社2018/03/09 12:58
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北9日電）外媒報導，美國總統川普日前在推特發文表示，曾要求中國政府制定計畫將美中貿易逆差減少10億美元，但金額可能少寫兩個0，事實上美方要求的是1000億美元。

2017年，美中貿易逆差為3752億美元（約新台幣11兆元）。川普先前提出的10億美元，還不到兩國一天的貿易逆差額。

為避免中美可能爆發的貿易戰，中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴於2月27日至3月3日赴美進行溝通，期間曾與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等高層官員會面。

綜合華爾街日報、彭博等外媒報導，美國政府官員要求劉鶴將美中貿易逆差減少1000億美元，約等於減少雙邊貿易逆差總額的近1/3。

報導指出，劉鶴向美方表示，縮小龐大的雙邊貿易順差也符合中國的利益，但目前尚無法得知如此的削減目標對中國是否可行，以及中國將會提出何種計畫加以達成。

統計顯示，美中貿易逆差仍持續大幅增加，恐將讓川普政府更有理由對中國實施貿易制裁。

日本經濟新聞中文版報導，據中國海關總署8日公布的今年前兩個月外貿進出口統計，中國對美國貿易出口年增27%，達693億美元；進口年增12%，為264億美元；貿易順差成長35%，達429億美元。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070309

台灣女性服裝展 雙橡園現時尚風北社記者會遭抗議 警帶回...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan