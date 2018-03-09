外媒：美國要求中國 減少貿易逆差1千億美元

（中央社台北9日電）外媒報導，美國總統川普日前在推特發文表示，曾要求中國政府制定計畫將美中貿易逆差減少10億美元，但金額可能少寫兩個0，事實上美方要求的是1000億美元。

2017年，美中貿易逆差為3752億美元（約新台幣11兆元）。川普先前提出的10億美元，還不到兩國一天的貿易逆差額。

為避免中美可能爆發的貿易戰，中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴於2月27日至3月3日赴美進行溝通，期間曾與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等高層官員會面。