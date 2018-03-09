NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

川普關稅潛藏隱憂 問答題一次看懂

中央社2018/03/09 13:07
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布對進口鋼鋁分別課徵25%及10%關稅，豁免正在重談北美貿易協定的加拿大與墨西哥。美聯社（AP）分析專家指出其中潛藏不少隱憂。

川普邀其他國家協商，只要能向美國證明鋼鋁出口不會威脅美國產業，就能得到關稅豁免。目前為止，川普藉著這些豁免方案，減緩了破壞性貿易戰爭的爆發風險。

不過，專家分析指出，川普關稅措施暗藏圈套，國家安全理由薄弱，無力遏止中國鋼鐵產能過剩的問題；世界貿易組織（WTO）對此處境為難，如果認可了川普措施，可能引發各國保護主義肆虐，危害全球經濟。

●為何川普要對進口鋼鋁課徵關稅？

川普搬出美國貿易法案中處於灰色地帶的段落，提到進口產品對美國安全造成威脅時，總統有權施加關稅。貿易律師戴布斯克（Amanda DeBusk）表示：「因為是國家安全，總統有很大的空間。可以按照他的意願，課徵高或低的關稅。」

美國政府主張，健全的鋼、鋁產業對於國防至關重要。15天內將生效的關稅措施，目的就是重振鋼鋁產業。

●為何鋼鋁業者需要幫忙？

不只美國，全世界鋼鋁製造商都一樣，因中國過度生產而受到打擊。北京爆量生產，壓低全球鋼鐵價格，逼使美國公司減產、裁員。

白宮簽署儀式上，川普身邊圍繞戴著白色安全帽的工人代表，他說：「美國鋁與鋼鐵業受到外國侵略性貿易手段摧殘。這真的是對我們國家的攻擊。」

●如果中國就是問題人物，關稅能重傷中國嗎？

不能。美國已經嚴格限制中國金屬進口。美國進口鋼鐵的外國供應來源中，中國規模排名第11，鋁則排名第4。事實上，忠實友邦加拿大是美國最大的鋼鋁供應者，可能受到關稅的傷害最大。

對於豁免加拿大，美國政府承受不少壓力。批評者指稱，進口加拿大產品會威脅美國國家安全，這個說法很荒謬，因此川普同意豁免加拿大與墨西哥。

●但其中藏有圈套？

是的。如果修訂北美自由貿易協定（NAFTA）談不攏，加拿大、墨西哥也有可能失去豁免權，被課關稅。

川普競選時反對NAFTA，稱之為失業災難，他說這協定鼓勵美國公司把工廠搬到墨西哥去剝削廉價勞工。NAFTA去年夏天重啟談判，但因美國強硬要求而沒有進展，包括美方堅持把更多的汽車製造業轉移到美國。

批評者認為，川普把關稅與北美自由貿易協定掛勾在一起，削弱了關稅政策的正當性。

外交關係協會（CFR）資深研究員奧登（EdwardAlden）說：「我認為這是令人難以置信的反諷與誤導。如果實際上對國家安全很重要，那就不應該拿來當作談判的籌碼。」

●豁免不就削弱了關稅對美國業者的保護力嗎？

有可能。越多國家豁免關稅，政府的抉擇就越困難，對美國金屬產業的保護程度就越小。否則就要在那些已經被課稅的國家身上提高關稅。

●美國貿易夥伴可能會怎麼回應？

在川普正式宣布前，歐盟已經矢言要對一系列的美國商品採取報復關稅，包括哈雷機車、Levi's牛仔褲、波本威士忌等。歐盟的警告也加深了外界疑慮，恐演變為一場針鋒相對的貿易戰爭。

世界貿易組織（WTO）裁決貿易糾紛時，給予各國較大空間決定自身國家安全的範圍。但歐盟官員主張，美國在此案中的國家安全理由很薄弱，美國僅3%鋼鋁製品用於軍事用途，違反WTO規定。

戴布斯克說，被迫裁決川普關稅政策，「可能使WTO處境為難」。假使WTO否決美國關稅措施，恐怕刺激川普退出WTO，可能徹底破壞運作數十年的全球貿易規範體系。

但如果WTO認可川普關稅政策，可能鼓勵其他國家學習美國，用國家安全當自身關稅的藉口，造成關稅保護主義肆虐、破壞全球經濟，違背了WTO創立宗旨。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070309

不滿前妻聲請保護令 男子縱...桃園航空城與美商學院合作 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan