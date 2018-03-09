川普關稅潛藏隱憂 問答題一次看懂

不過，專家分析指出，川普關稅措施暗藏圈套，國家安全理由薄弱，無力遏止中國鋼鐵產能過剩的問題；世界貿易組織（WTO）對此處境為難，如果認可了川普措施，可能引發各國保護主義肆虐，危害全球經濟。

川普邀其他國家協商，只要能向美國證明鋼鋁出口不會威脅美國產業，就能得到關稅豁免。目前為止，川普藉著這些豁免方案，減緩了破壞性貿易戰爭的爆發風險。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布對進口鋼鋁分別課徵25%及10%關稅，豁免正在重談北美貿易協定的加拿大與墨西哥。美聯社（AP）分析專家指出其中潛藏不少隱憂。

●為何川普要對進口鋼鋁課徵關稅？

川普搬出美國貿易法案中處於灰色地帶的段落，提到進口產品對美國安全造成威脅時，總統有權施加關稅。貿易律師戴布斯克（Amanda DeBusk）表示：「因為是國家安全，總統有很大的空間。可以按照他的意願，課徵高或低的關稅。」

美國政府主張，健全的鋼、鋁產業對於國防至關重要。15天內將生效的關稅措施，目的就是重振鋼鋁產業。

●為何鋼鋁業者需要幫忙？

不只美國，全世界鋼鋁製造商都一樣，因中國過度生產而受到打擊。北京爆量生產，壓低全球鋼鐵價格，逼使美國公司減產、裁員。

白宮簽署儀式上，川普身邊圍繞戴著白色安全帽的工人代表，他說：「美國鋁與鋼鐵業受到外國侵略性貿易手段摧殘。這真的是對我們國家的攻擊。」

●如果中國就是問題人物，關稅能重傷中國嗎？

不能。美國已經嚴格限制中國金屬進口。美國進口鋼鐵的外國供應來源中，中國規模排名第11，鋁則排名第4。事實上，忠實友邦加拿大是美國最大的鋼鋁供應者，可能受到關稅的傷害最大。

對於豁免加拿大，美國政府承受不少壓力。批評者指稱，進口加拿大產品會威脅美國國家安全，這個說法很荒謬，因此川普同意豁免加拿大與墨西哥。

●但其中藏有圈套？

是的。如果修訂北美自由貿易協定（NAFTA）談不攏，加拿大、墨西哥也有可能失去豁免權，被課關稅。

川普競選時反對NAFTA，稱之為失業災難，他說這協定鼓勵美國公司把工廠搬到墨西哥去剝削廉價勞工。NAFTA去年夏天重啟談判，但因美國強硬要求而沒有進展，包括美方堅持把更多的汽車製造業轉移到美國。

批評者認為，川普把關稅與北美自由貿易協定掛勾在一起，削弱了關稅政策的正當性。

外交關係協會（CFR）資深研究員奧登（EdwardAlden）說：「我認為這是令人難以置信的反諷與誤導。如果實際上對國家安全很重要，那就不應該拿來當作談判的籌碼。」

●豁免不就削弱了關稅對美國業者的保護力嗎？

有可能。越多國家豁免關稅，政府的抉擇就越困難，對美國金屬產業的保護程度就越小。否則就要在那些已經被課稅的國家身上提高關稅。

●美國貿易夥伴可能會怎麼回應？

在川普正式宣布前，歐盟已經矢言要對一系列的美國商品採取報復關稅，包括哈雷機車、Levi's牛仔褲、波本威士忌等。歐盟的警告也加深了外界疑慮，恐演變為一場針鋒相對的貿易戰爭。

世界貿易組織（WTO）裁決貿易糾紛時，給予各國較大空間決定自身國家安全的範圍。但歐盟官員主張，美國在此案中的國家安全理由很薄弱，美國僅3%鋼鋁製品用於軍事用途，違反WTO規定。

戴布斯克說，被迫裁決川普關稅政策，「可能使WTO處境為難」。假使WTO否決美國關稅措施，恐怕刺激川普退出WTO，可能徹底破壞運作數十年的全球貿易規範體系。

但如果WTO認可川普關稅政策，可能鼓勵其他國家學習美國，用國家安全當自身關稅的藉口，造成關稅保護主義肆虐、破壞全球經濟，違背了WTO創立宗旨。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070309