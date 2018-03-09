蔣中正功大於過　逾5成民眾盼將潑漆學生依法送辦

致公黨這次發布的民調共有四個主題，包含總統與內閣表現滿意度與行政院內閣改組幅度的滿意度、蔣中正陵寢爭議、物價上漲以及中共惠台政策。其中民眾對總統蔡英文、行政院長賴清德就任至今的表現，較上月相比微幅下降，分別降至31.2%和47.5%；對農曆年後內閣改組幅度的滿意度，36.1%覺得滿意，28.5%不滿意。

中華民族致公黨今（9）日召開民調記者會，結果顯示有46.9%的民眾認為先總統蔣中正功大於過，超過過大於功22%的兩倍；也有88.5%的民眾認為獨派學生二二八潑漆事件不恰當，58.6%的人認為應該將這些學生依法送辦。文化大學政治系教授楊泰順認為，多數民眾認為蔡政府上台以後，社會對立沒有減緩反而增加，政府如果不按造法律程序採取必要措施，那會讓人覺得這是在製造對立，使台灣對立情況更嚴重。

民調指出，有46.9%的民眾認為蔣中正功大於過，僅22.0%的人認為過大於功。66.7%認為兩蔣園區應該維持現狀，保留在原地，且教育程度越高者比例越高；51.1%認為移除銅像是塑造仇恨，加深藍綠爭議，僅23.6%的人認為，為追求轉型正義，應全面移除銅像。

針對有學生二二八當天到兩蔣園區對蔣中正的棺木潑紅漆抗議，並宣揚台獨理念的行為，有88.5%的民眾認為並不適當，僅4.6%認為適當，教育程度越高者越認為該行為不恰當；58.6%的民眾認為，應該把這些學生依法送辦，教育程度越高者認為應該依法送辦的比例越高。值得注意的是，民進黨和時代力量的支持者，都有近5成的比例認為應該將學生依法送辦。

此外，民調也指出，總統蔡英文上台兩年多來，48.1%的人認為族群對立情形並沒有改變，甚至有35.3%的人認為對立增加。

對此，文大政治系教授楊泰順表示，有高達46.9%的民眾認為蔣中正功大於過，跟親綠媒體的言論有些差距，代表現在是沉默多數，且這些人也認為綠媒對蔣的一些批判是不公平的。且民調也顯示，年紀70歲以上的族群，大多認為蔣功大於過，雖然這些族群親身經歷白色恐怖，但也體驗過823砲戰等風雨飄搖的歲月，可能代表他們覺得在這樣巨變的危險時代裡，蔣的施政手段是不得不的一種做法。同時，知識程度越高越認為蔣中正功大於過，這表示在歷史上蔣的定位不是一些歷史操作可以抹滅的。

楊泰順強調，蔡英文上台兩年後，多數民眾認為社會對立情勢沒有減緩，甚至還增加，近日發生的潑漆事件，有過半數民眾，甚至包括綠營的人，都覺得要法辦獨派學生，「如果這麼多人抱持這種看法，政府還不按照法律程序採取必要措施，那會使人認為這是在製造對立，會使台灣對立情況更嚴重。」

致公黨主席陳柏光說，從民調結果來看，民眾對總統與行政院長表現的滿意度大致持平，但是在內閣改組幅度滿意度的部分偏低，建議政府應該更大刀闊斧地進行改革，讓民眾有感，也希望政府在追求轉型正義的同時，應更加重視台灣內部族群的和平。像這次潑漆的行為，反而是加深了民眾對於台獨的疑慮。

這份民調，是致公黨委託趨勢民意調查股份有限公司在今年3月5日至3月6日晚間18:30至22:00針對戶籍在台灣地區20個縣市且年滿20歲以上的民眾以分層比例隨機抽樣的方式進行住宅電話訪問。共完成1,030份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點，並依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權。