力達-KY第2季推新品 今年業績看穩健

在價格部分，力達-KY表示，今年農曆春節前已調整一波價格，其中活塞式調整幅度約5%到7%，螺桿式調整約2%，渦旋式約5%。

陳乙平說，今年中國大陸工業製造業續往節能減碳和智能製造發展，高階自動化程度需求提高，力達-KY提供自動化配套產品和通用型空氣壓縮機產品。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）力達-KY總經理陳乙平表示，今年以智能服務為導向，往高階智能發展，預估最快第2季推出無油渦旋機等新品。法人估力達-KY今年業績可較去年穩健成長。

展望今年營運表現，法人預估，力達-KY今年整體表現預估較去年佳，可穩健成長。

在新產品布局，陳乙平預估，今年第2季到第3季將推出無油渦旋機產品和兩極節能螺桿機，可應用在醫療、食品等實驗設備，此外，F系列空壓機產品持續以節能智能服務導向。

力達-KY預估，今年螺桿加渦旋高階應用產品出貨目標上看至少6成。法人預估，力達-KY高階產品毛利率可到26%區間。

力達-KY表示，3月已完成螺桿主機製造設備與建置機台，其中高階生產製造設備由歐洲及日本採購，預計首發將在第2季進行量產。首期今年底產能利用率達到50%，明年底稼動率接近滿載。滿載情況下，自製後螺桿主機在螺桿機毛利率可增加約2.5個百分點，整體可增加1點多百分點。

力達-KY今年2月自結合併營收新台幣6.2億元，月減1.29%，年減0.25%，今年前2月自結合併營收12.54億元，年增2.24%。從產品營收比重來看，活塞式、螺桿式、渦旋式占比各約37%、47%和13%。

觀察去年獲利表現，法人預估，力達-KY去年每股純益可能落在9元到10元區間。（編輯：郭萍英）1070309