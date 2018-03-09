智慧智能導入 逢甲商圈逛街將更便利

建築系專業學院院長黎淑婷表示，因應物聯網時代改變商圈需求，i-Night Market計畫可發展的服務包含智慧停車、消費經驗、旅館全自動check-in，將邀請居民與商家參與，建立數據資料庫，透過智慧技術開創商圈更多商機。

逢甲大學統計行銷研究小組持續10年進行商圈發展調查，今天公布2017年數據也分析歷年人潮趨勢及商機，宣布展開i-Night Market計畫，結合學術、商圈並導入智慧技術，期盼逢甲商圈成為台灣商圈發展的領頭羊。

統計系主任李燊銘帶領師生進行逢甲商圈人潮流量、商家及商場的滿意度、消費力等調查，他指出，2017年逢甲商圈1年人潮量高達1161萬人次，消費者平均消費金額為669.6元，綜合計算，2017年創造了93億8千萬元的消費能力。

自商圈的飲料店中選出16家，其中「五十嵐」最多人喝過，其次為「大苑子」，消費者最推薦則為「迷克夏」，其次為「大苑子」，最能增加購買欲望的促銷活動，以「試喝」為最高，次為「學生證優惠」，第三為「買A送B」。

研究小組自1350位受訪中，隨機抽查450位詢問逢甲商圈無人機台消費議題，發現約有50.7%的受訪者曾在逢甲商圈使用過無人機台，行動支付方面，增加使用意願因為則是支付及結帳流程簡化、設有行動支付的店家增多，資訊安全性提高等。

黎淑婷指出，夜市為台灣特有的文化，商圈是文化的活動，不管旅客的多寡，以學校的出發點，將智慧智能技術導入商圈，除讓店家、消費者更便利，盼透過整合讓夜市文化、環境升級。（編輯：方沛清）1070309