桃園航空城與美商學院合作 盼與國際接軌

桃園市長鄭文燦受訪表示，「桃園航空城計畫」和「亞洲．矽谷計畫」對台灣下階段產業發展相當重要，而創造創新生態系、人才培育及高等教育國際化等是關鍵步驟，透過簽署產學合作備忘錄，可加速高等教育國際化並與世界接軌。

桃園航空城公司董事長黃適卓與美國印地安納州南灣市東北部的聖母大學門多薩商學院院長羅傑（Dr.Roger Huang），在桃園市政府共同簽署產學合作備忘錄。

他說，簽訂產學合作備忘錄，代表雙方將建立長期合作關係，包括在桃園設立「EMBA Taoyuan」或其他專業學程，及其他產學方面合作等；未來在「亞洲．矽谷計畫」中，也會在青埔地區設置「亞洲創新研發人才交流中心」，歡迎更多國際產學機構從桃園開始發展。

黃適卓表示，依據交通部與桃園市政府針對桃機園區及特定區規劃的計畫進度，內政部將於3月審議定案，預計2020年辦理區段徵收。

因此，黃適卓說，屆時桃園市政府可取得專區用地，吸引跨國及國際企業總部、綠色產業、研發創新中心的進駐，對國際人才需求將快速增長，今天簽署的備忘錄有助培育高階管理人才，因應未來需求。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309