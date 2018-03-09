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中央社

川普鋼鋁關稅 恐反傷及票倉內產業

中央社2018/03/09 13:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社芝加哥8日綜合外電報導）美國總統川普今天批准對進口鋼鋁課徵高關稅，恐將連帶為番茄醬、汽車到黃豆等產業帶來始料未及的後果，而這些相關產業所在地點多為川普勝選的票倉。

川普要對進口鋼材課徵25%、進口鋁材課徵10%關稅，這項措施將在15天後生效。白宮指出此舉是幫美國產業擺脫不公平貿易。

但在威斯康辛、明尼蘇達、密西根等多州的選民，原本希望川普能找來商業鉅子以提振經濟與增加更多就業機會，如今憂心關稅措施恐恰巧造成反效果。

無黨派政策研究智庫「布魯金斯研究所」（TheBrookings Institution）分析師派瑞拉（JosephParilla）告訴法新社：「他們擔心這只是為幫特定社群而做的政治回應，到頭來恐會傷害到他們。」

派瑞拉說：「農業地區、小型城鎮這些典型會投票給川普的社群，都是出口密集度極高。」他表示，那些地方的出口面對別國對美國採取報復性關稅時，都很容易受影響。

雖不乏有人支持川普祭出關稅，像是直接產出鋼、鋁的地方，以明尼蘇達州部分地區為例，鋼材原料的鐵礦業產值達30億美元。不過拿鋼材與鋁材去製作其他產品的產業，也都對日後感到憂心。

在密西根，汽車製造業擔心時值美國市場銷售低迷之際，還得面臨成本增加；明尼蘇達與威斯康辛的農業出口商，則擔心別國的報復性關稅傷及他們像是黃豆這樣的產品。

共和黨籍的威斯康辛州長華克（Scott Walker）在巡視2間製造業工廠時表達憂心，其中一間企業使用進口鋁材製作諸如番茄醬包裝用品的產品。華克說：「若（川普政府）目標是要保障美國的就業，這項關稅政策正好適得其反，因此我希望他們能重新斟酌。」

華克的辦公室列出多個可能受關稅衝擊的企業，當中包括啤酒業的MillerCoor所需的罐子會變貴、生產美國知名哈雷機車的哈雷大衛森公司（Harley-Davidson）在出口機車時的關稅會變重。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070309

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