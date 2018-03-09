影／十二生肖時來運轉　宜蘭傳藝園區磅礡上演

大眾對十二生肖都耳熟能詳，但這些動物怎麼選出來的?傳說版本眾多，其中以在玉皇大帝生日當天渡河排序選出十二生肖最廣為人知。十二生肖不僅是十二地支的形象化代表，後來更在民間文化中延伸出婚配相和、相剋以及本命年等傳說，到了現代，生肖的元素經常用於文化活動，成為每年農曆春節的吉祥物。

十二生肖的故事在台灣大家都耳熟能詳，大人小孩都能琅琅上口背出順序。宜蘭傳藝園區2018年度大駐園表演就是以十二生肖故事為基底，演出「十二生肖時來運轉」，這項表演將北管音樂、藝陣舞蹈編入開放式表演當中，即日起到明（2019）年1月31日止，每天上、下午在宜蘭傳藝園區各演出一場。

承接宜蘭傳藝園區營運的全聯善美的文化藝術基金會表示，由傳藝中心、全聯善美的文化藝術基金會以及文史學者及表演藝術者共同評選的2018年度大駐園表演節目，在八、九個參與公開徵選的表演團隊當中，最後由藝想台灣劇團脫穎而出，他們的表演「十二生肖時來運轉」融合藝陣文化與歌舞劇形式，有北管音樂與嘻哈音樂的碰撞、傳統武功與現代舞的搭配。節目分成四段，觀眾從中可以瞭解十二生肖的由來與十二地支的安排。

這項表演共分四個段落，第一段由報馬仔與北管樂揭開序幕，介紹十二種動物出場，呈現傳統藝陣對練的原始技藝。第二段以戲劇結合十二生肖才藝表演，讓觀眾感受各種動物的習性特色。第三段則讓觀眾上台參與生肖渡河、並和全場演員趣味互動。最後第四段編排十二生肖藝陣，手持十二地支令旗重現傳統廟會文化。「十二生肖時來運轉」即日起到明年1月31日止，每天上午十一時及下午十四時在宜蘭傳藝園區演出兩場。

藝想台灣劇團團長韓秉融表示，團員有一半是宜蘭人，2012年成立，曾經在南港文創會館表演，這次有機會常駐宜蘭園區表演，他們非常珍惜，也希望找回傳統藝陣文化「藝」的部分，同時加入新的元素，藉此吸引更多年輕族群重視與喜愛傳統藝術，進而傳承與延續。