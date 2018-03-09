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太平洋11國簽署CPTPP 經部：會爭取加入

中央社2018/03/09 13:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北9日電）跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）11個會員8日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部表示樂見此發展，並會在CPTPP正式生效、開始接受新會員時爭取加入。

澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，8日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，經濟部對此發展表示樂見，期盼各會員國儘速完成國內批准生效程序，並會在CPTPP開始接受新會員時爭取加入。

貿易局指出，CPTPP各會員國部長均表示將儘速完成國內程序，其中智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞均希望在今年底或明年初完成國內審議程序，智利及祕魯並表示，CPTPP會員歡迎所有願意符合協定要求的新會員加入。

貿易局說明，CPTPP 11個會員合計占台灣貿易總額約25%，其中進口占比達29%，出口占比21%，日本、新加坡、馬來西亞及越南更是台灣前10大貿易夥伴；CPTPP會員合計占台灣對外投資累計值達30.42%。

此外，CPTPP規範涵蓋電子商務、金融、電信、政府控制事業、勞工、環境等重要領域，貿易局表示，透過加入過程，可持續提供台灣與國際接軌及改革的動力。

CPTPP需6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天即生效，生效後將接受任何國家或個別關稅領域申請加入，貿易局表示，台灣入會將有助與區域內其他會員進一步合作，共同促進亞太區域繁榮；經濟部將持續調整法規體制、更新影響評估，並進行國內溝通及對外遊說等準備工作。

先前為加入TPP，包括化粧品衛生管理條例、郵政法、專利法、商標法、著作權法、植物品種及種苗法、農藥管理法與數位通訊傳播法草案等8項法案已參考TPP標準規範修正，並送立法院待審。經濟部次長王美花表示，除與凍結的20項條文相關的專利法與著作權法可暫緩推動外，會與立法委員溝通將其他6項法案列為優先法案，她並透露，行政院近期應會召開跨部會會議討論相關事項。

針對美國重返CPTPP的可能性，日本表示，CPTPP是調整折衝各國利益下達成的高水準協定，若要針對部分內容重啟談判極為困難，但還是會對美國的想法進行瞭解。（編輯：張均懋）1070309

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