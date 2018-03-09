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中央社

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

中央社2018/03/09 13:26
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北9日電）一名62歲婦女日前以人工生殖方式懷孕，生下一子，引起各界討論。衛生福利部國民健康署副署長陳潤秋今天表示，凡經醫師判定不孕者，都適用人工生殖法，停經婦女也適用。

究竟停經婦女以人工生殖受孕是否合法，陳潤秋受訪時強調，停經婦女目前並沒有被排除在人工生殖法之外，畢竟每個女性生理年齡都不同，各個年齡都可能出現卵巢、停經等問題，因此，人工生殖法才沒有訂定年齡上限。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，一般來說，夫妻若1年來都沒有避孕卻無法懷孕，就算不孕。

至於停經是否屬於不孕，他表示，從醫學觀點來看，確實可以算是不孕，例如年輕女性把卵巢拿掉、更年期報到停經，都是不孕的一種。

就倫理層面而言，高齡婦女以人工生殖方式受孕、生子爭議不斷，黃閔照說，10多年前西班牙一名婦女60歲生下雙胞胎，短短3年就因罹患卵巢癌死亡，孩子後來無人照顧。

但從生理層面來看，即便女性已經停經，仍可用較強的荷爾蒙調整體質，利用借卵懷孕都不是問題，例如印度就曾有高齡72歲的婦女產下雙胞胎，台灣多年前也曾有62歲婦女順利生子。

黃閔照指出，超高齡孕婦不僅有心血管疾病、糖尿病等健康風險，孩子也可能有染色體異常、生長遲緩、早產等問題，都應一併納入考量。

因此，黃閔照說，台灣婦產科醫學會建議，女性年過55歲就不適合借卵生子，有心血管疾病的女性則建議50歲以後就別生。

他呼籲，女性懷孕生子越早越好，到了37、38歲以後，排卵功能就會逐步下降，年過45歲幾乎就很難自然懷孕，若真逼不得已要到45歲以後才生子，應該及早規劃，不要等到60歲以後才開始想辦法。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309

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