中梵將簽教務協議 賴揆：建交還有一段距離

（中央社記者陳俊華台北9日電）行政院長賴清德今天表示，中國跟梵蒂岡將簽教務協議，「跟建立邦交還有一段距離」，如果中國要挖台灣的邦交國，要譴責的對象應該是中國，政府保證一定會全力穩定邦交國。
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議8日舉行部委記者會，邀請外交部長王毅說明中國外交政策。王毅在回答親中港媒有關台灣是否會面臨「雪崩式斷交潮」的提問時聲稱，世界上只有一個中國，「台灣是中國不可分割的一部分」，這已是國際社會多年來形成的共識。
王毅又說，承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。台灣應儘快回到「九二共識的正確軌道上」來，兩岸關係才能「重新開闢和平發展的光明前景」。
中國國民黨立法委員盧秀燕上午在立法院施政總質詢時解讀王毅的談話表示，「王毅也在講，如果承認共識的話，對梵蒂岡就不動手、對邦交國不動手，但是如果不承認九二共識的話，很可能讓我們的外交雪崩斷交，我不曉得這樣你要怎麼辦？你要怎麼阻止雪崩斷交」？
賴清德答詢時說，台灣跟邦交國之間的關係有一定基礎，幾十年來台灣跟邦交國有非常穩定的合作關係，是互惠狀態。
外交部長吳釗燮表示，目前掌握的資料顯示，中國政府跟梵蒂岡間的教務協議，可能在3月底、4月初達成，「這部分跟邦交無關」，政府會透過駐館、所有管道來盯住這件事，全力在捍衛邦交，邦交危機希望朝野共同來努力。
盧秀燕則進一步要求賴清德保證，是否在任內都不會與梵蒂岡斷交？賴清德表示，梵蒂岡與中國簽教務協議，跟建立邦交還有一段距離，政府可以保證一定全力穩定邦交國，除了梵蒂岡，其他邦交國也是如此。（編輯：溫貴香）1070309