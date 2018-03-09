中梵將簽教務協議 賴揆：建交還有一段距離

（中央社記者陳俊華台北9日電）行政院長賴清德今天表示，中國跟梵蒂岡將簽教務協議，「跟建立邦交還有一段距離」，如果中國要挖台灣的邦交國，要譴責的對象應該是中國，政府保證一定會全力穩定邦交國。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議8日舉行部委記者會，邀請外交部長王毅說明中國外交政策。王毅在回答親中港媒有關台灣是否會面臨「雪崩式斷交潮」的提問時聲稱，世界上只有一個中國，「台灣是中國不可分割的一部分」，這已是國際社會多年來形成的共識。

王毅又說，承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。台灣應儘快回到「九二共識的正確軌道上」來，兩岸關係才能「重新開闢和平發展的光明前景」。