國民黨新北市議員初選公告　李乾龍：務實提名37人

國民黨新北市黨部今（9）日公告「107年新北市議員選舉候選人提名登記有關事項」，主委李乾龍表示，國民黨在新北市議員目前有27席，採務實提名的策略，預計提名37人；將分兩階段領表登記，第一階段3月13日起開放領表，5月14日完成提名。

李乾龍說，第三選區（蘆洲、三重）及第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），因還在物色適當的人選，因此列為第二階段，將於3月26、27日領表，3月26至28日登記；此外，第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民）不辦理領表的登記，有意參選的黨員，3月30日前向新北市黨部提出書面的申請，經中央常務委員會核准後始得參選。

李乾龍強調，除第六選區（永和）原本應選4席，但因選區的選民人數減少，下屆縮減為3席，且有前文傳會副主委胡文琦、青年諫政聯盟陳偉杰等新人表態參選，因此現任的陳鴻源、連斐璠必須和新人參加初選外，其他現任的議員都會被提名；另第十選區（金山、萬里、汐止）的現任議員廖正良交棒給兒子廖先翔，第三選區（蘆洲、三重）的現任議員陳幸進改由兒子陳汪全出馬。

國民黨可能舉辦新北市議員初選的選區，包括第四選區（板橋）目前呈現由前台北縣議員趙燕昭、新北市政府副發言人葉元之及吳炳輝三搶一的局面，第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）有前台北縣議員王明麗、新北市政府副發言人江怡臻、林彥彰、簡皇譽及陳尉勇爭取提名；第十選區（金山、萬里、汐止）則是前汐止市市民代表會主席林昭祥與現任議員廖正良的兒子廖先翔雙雄對決。

第六選區（永和）的現任議員陳鴻源、連斐璠，面臨前文傳會副主委胡文琦、青年諫政聯盟陳偉杰等新人的挑戰，另第二選區（林口、五股、泰山、新莊）則有前新莊代表蔡健棠表態；此外，第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）除提名現任的陳儀君、劉哲章外，也將提名唐慧琳，第三選區（蘆洲、三重）的現任議員陳幸進改由兒子陳汪全出馬，因此，必須等待黨中央確認提名的資格。