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台中國際旅展開幕 搶衛生紙大賽拚人氣

中央社2018/03/09 13:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中9日電）春季台中國際旅展9日到12日在台中國際展覽館登場，鎖定清明、端午連假商機，主辦單位今天舉辦開幕活動，讓民眾參加搶衛生紙趣味比賽，成績最佳者可獲得國外機票，盼吸引人氣。

春季台中國際旅展今年首度移師烏日區台中國際展覽館，旅展集結品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、溫泉泡湯與美食餐券，針對旅遊淡季推出優惠商品。

旅展開幕，不少民眾一早就排隊領取福袋，主辦單位從福袋中抽出民眾晉級趣味活動，參賽者限時內從衛生紙堆內將一包包衛生紙放置指定區域內，最多者就可獲得韓國機票與住宿券。

主辦單位威典展覽事業公司協理曾文彥表示，民眾可趁清明、端午連續假期規畫國外長程旅遊，春季旅遊賞櫻是一大重點，有旅行社推出韓國賞櫻5日遊下殺到新台幣5800元起，台中直飛名古屋3萬8900元起。

除國外遊程，旅行業者也推出國內促銷，宜蘭礁溪溫泉推出雙人住宿券1999元起，南部樂園業者推出中彰投鄉親限定套票每張999元起，中部知名吃到飽飯店餐券現金價每張699元。

主辦單位並推多項好康活動，包括旅展期間每日具有入場資格民眾，可排隊參加福袋抽獎，有住宿券、餐券等多項好禮，活動期間消費滿5000元，可獲得摸彩券一張。（編輯：管中維）1070309

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