同志盼赴反同婚聽證遭駁 中選會：另闢旁聽室

（中央社記者蔡佳伶、劉麗榮台北9日電）婚姻平權大平台今天表示，無法接受申請出席反同婚公民投票聽證會卻遭駁回；中央選舉委員會副主委陳朝建說，聽證會場空間有限，將另闢旁聽室開放20名民眾同步看轉播。

由同志與性別組織組成的婚姻平權大平台上午在立法院舉辦記者會表示，向中選會遞交申請公文，附具理由要求以「利害關係人」身分，參與中選會下午為兩個與同性婚姻、同志權益相關的公投提案舉辦的聽證會，但遭駁回。

婚姻平權大平台說，在討論同志議題的聽證會中，同志團體不被納入會議程序，共同討論交付公投可能會對社會和弱勢群體造成的影響，遺憾中選會的決定。