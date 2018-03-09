同志盼赴反同婚聽證遭駁 中選會：另闢旁聽室

（中央社記者蔡佳伶、劉麗榮台北9日電）婚姻平權大平台今天表示，無法接受申請出席反同婚公民投票聽證會卻遭駁回；中央選舉委員會副主委陳朝建說，聽證會場空間有限，將另闢旁聽室開放20名民眾同步看轉播。
由同志與性別組織組成的婚姻平權大平台上午在立法院舉辦記者會表示，向中選會遞交申請公文，附具理由要求以「利害關係人」身分，參與中選會下午為兩個與同性婚姻、同志權益相關的公投提案舉辦的聽證會，但遭駁回。
婚姻平權大平台說，在討論同志議題的聽證會中，同志團體不被納入會議程序，共同討論交付公投可能會對社會和弱勢群體造成的影響，遺憾中選會的決定。
台灣同志諮詢熱線協會理事高智龍表示，公開反同的言論會對同志社群造成一定心理壓力和傷害，公投案和同志息息相關，同志卻被排除在外，呼籲政府早日確定及法制化婚姻平權相關決定，減少社會資源浪費。
婦女新知基金會律師林實芳表示，中選會應駁回同志不能結婚的公投或聲請大法官解釋，解決目前的憲政爭議。大法官釋字第748號解釋已明確說明，民法未使相同性別二人得為經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係違憲。
林實芳說，反同團體提出的公投主文是「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」及「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」
陳朝建告訴中央社記者，聽證會目的是為釐清公投案是否合於公投法相關規定。至於公投提案內容，非聽證會討論範圍。聽證會場空間有限，將另闢旁聽室開放20位民眾同步收看轉播，旁聽民眾無法進入聽證會現場陳述意見。（編輯：李明宗）1070309