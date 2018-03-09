NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

周小川談比特幣：一夜暴富 不是好事

中央社2018/03/09 13:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京9日電）中國人民銀行行長周小川今天說，比特幣及其分支產品出的太快，不?慎重，可能帶來很大的負面影響。而人行不太喜歡投機性產品，讓人有一夜暴富的幻想，這不是什?好事。

中國第13?全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請周小川等人行官員說明中國金融政策。周小川在回答媒體提問有關比特幣被監管喊停等相關問題時，作上述表示。

周小川說，比特幣及其分支產品「出的太快，不?慎重」，如果迅速擴大蔓延，有可能給消費者帶來很大的負面影響，也許也會對金融穩定、貨幣政策產生一些不可預測的作用。

他表示，人行主張，研究一些新東西是好的，但除了市場的動力以外，還要考慮全局、大局，不是鑽一些政策空子（漏洞），搞出一些「爆發性的事件」。

周小川說，這類虛擬貨幣在投入運行前，一定要考慮跟消費者、投資者的關係。因此，如果在測試還不太充分，或測試結果沒有得到廣泛認同下就迅速擴大使用，可能會出現一些問題。

他表示，從人行的角度而言，首先是把不慎重的產品「先停一停」；有些有前途的?品也須經過測試、認證，確實比較可靠後再推廣。

周小川指出，人行不太喜歡那種「創造可投機的產品」，讓人都有「一夜暴富的幻想」，這不是一件什?好事，而是要強調「服務實體經濟」。（編輯：周慧盈）1070309

抗議者闖北社記者會 蔡丁貴...美課鋼品重稅 台鍍面鋼捲片...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan