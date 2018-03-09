周小川談比特幣：一夜暴富 不是好事

（中央社記者邱國強北京9日電）中國人民銀行行長周小川今天說，比特幣及其分支產品出的太快，不?慎重，可能帶來很大的負面影響。而人行不太喜歡投機性產品，讓人有一夜暴富的幻想，這不是什?好事。

中國第13?全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請周小川等人行官員說明中國金融政策。周小川在回答媒體提問有關比特幣被監管喊停等相關問題時，作上述表示。

周小川說，比特幣及其分支產品「出的太快，不?慎重」，如果迅速擴大蔓延，有可能給消費者帶來很大的負面影響，也許也會對金融穩定、貨幣政策產生一些不可預測的作用。