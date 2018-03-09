周小川談比特幣：一夜暴富 不是好事

（中央社記者邱國強北京9日電）中國人民銀行行長周小川今天說，比特幣及其分支產品出的太快，不?慎重，可能帶來很大的負面影響。而人行不太喜歡投機性產品，讓人有一夜暴富的幻想，這不是什?好事。
中國第13?全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請周小川等人行官員說明中國金融政策。周小川在回答媒體提問有關比特幣被監管喊停等相關問題時，作上述表示。
周小川說，比特幣及其分支產品「出的太快，不?慎重」，如果迅速擴大蔓延，有可能給消費者帶來很大的負面影響，也許也會對金融穩定、貨幣政策產生一些不可預測的作用。
他表示，人行主張，研究一些新東西是好的，但除了市場的動力以外，還要考慮全局、大局，不是鑽一些政策空子（漏洞），搞出一些「爆發性的事件」。
周小川說，這類虛擬貨幣在投入運行前，一定要考慮跟消費者、投資者的關係。因此，如果在測試還不太充分，或測試結果沒有得到廣泛認同下就迅速擴大使用，可能會出現一些問題。
他表示，從人行的角度而言，首先是把不慎重的產品「先停一停」；有些有前途的?品也須經過測試、認證，確實比較可靠後再推廣。
周小川指出，人行不太喜歡那種「創造可投機的產品」，讓人都有「一夜暴富的幻想」，這不是一件什?好事，而是要強調「服務實體經濟」。（編輯：周慧盈）1070309