決議不升息後 加拿大央行維持2%通膨目標

加拿大央行 (BOC) 週四 (8 日) 發布了對該國經濟擴張的樂觀評估報告，雖然加拿大央行在週三 (7 日) 宣布維持利率不變，但在該份報告中，該央行仍重申將保持謹慎態度，以試圖將利率升息至更為正常的水平。

該份報告是由加拿大央行副總裁 Tim Lane 在決定維持利率不變後，隔一天才發表，而報告大意是解釋加拿大央行之所以並未升息之決定。

Lane 表示，全球和加拿大的經濟數據大致上與預期相符，也給予了加拿大央行信心，將通膨維持在 2% 的目標附近。此外，加拿大央行一直在平衡經濟擴張太快，及拖延太久的風險，減少需要晚期升息來抑制通膨的窘境。