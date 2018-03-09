抗議者闖北社記者會 蔡丁貴被噴不明液體

談及被襲擾，蔡丁貴不以為意，他說，雖不樂見記者會發生這樣的事，但因為突然發生這樣的意外，再讓台灣社會共同思考轉型正義面對的問題，也是個機會。

（中央社記者范正祥台北9日電）慈湖故總統蔣介石靈櫬2月28日遭獨派青年潑漆，涉案者的陪偵律師何朝棟等人今天在台灣北社召開記者會，過程中遭抗議者闖入，自由台灣黨主席蔡丁貴被噴不明液體，所幸無恙。

闖入人士向現場警方和媒體自報姓名胡志偉，他回應媒體詢問時強調，他今天是以個人身分抗議，他也透露自己另一個身分是「大陳島鄉情文化促進會」理事長。

慈湖故總統蔣介石靈櫬2月28日遭到獨派青年潑漆，檢警調查偵辦中。包括涉案青年的陪同偵訊律師何朝棟和聲援人士自台由台灣黨主席蔡丁貴等人，以及潑漆行動者羅宜，上午在台灣北社舉行記者會說明後續。

何朝棟認為，參與潑漆的青年學生行為動機單純，這起案件是維護言論自由和促進轉型正義的指標案件，他呼籲，希望行政院長賴清德能夠促請國防部撤回對案件的告訴。

潑漆行動者羅宜代表其他參與潑漆行動者提出共同訴求，包括政府應承認兩蔣陵寢具有威權崇拜的事實，停止繼續以國家資源維護陵寢。檢察官應秉公偵辦，莫因個人的立場或者政治黑手介入而有失客觀。落實轉型正義，清理威權遺緒。

出席記者會聲援的長老教會牧師鄭國忠認為，青年學生是以行動替多數台灣人民表達心聲，非暴力抗爭，沒有人受傷，這是政治議題，不應以法律解決將學生入罪。他也呼籲，蔣家後代應該讓祖先趕快入土為安，不要造成人民之間的衝突。

記者會進行過程，蔡丁貴發言，台灣北社門口突然傳出衝撞聲，隨即有一位不明人士跑進記者會的會議室，撞倒現場媒體攝影機腳架，並手持噴霧液朝向蔡丁貴噴灑，蔡丁貴起身閃躲，沒有受傷。這名擅闖入記者會的人士口中聲稱，朝蔡丁貴噴灑的是「生髮劑」，以抗議獨派青年日前潑漆慈湖故總統蔣介石靈櫬。

闖入記者會人士自報姓名胡志偉，他回應媒體詢問時說，他是以個人身分抗議，他自稱另一個身分是「大陳島鄉情文化促進會」理事長。有兩名同行者與胡志偉一同到台灣北社，但沒有進入記者會現場。（編輯：溫貴香）1070309