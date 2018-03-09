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拓展退除役官兵就業機會　高雄市榮服處拜會加工區

記者黃守作／高雄報導2018/03/09 14:02
▲高雄市榮民服務處長王繼開(左)，拜訪經濟部加工出口區管理處長黃文谷(右)，以拓展退除役官兵就業服務機會。(圖／記者黃守作攝，2018.03.09)
▲高雄市榮民服務處長王繼開(左)，拜訪經濟部加工出口區管理處長黃文谷(右)，以拓展退除役官兵就業服務機會。(圖／記者黃守作攝，2018.03.09)

高雄市榮民服務處處長王繼開於今(9)日上午，到楠梓區經濟部加工出口區管理處拜訪該處處長黃文谷，以拓展退除役官兵就業服務機會。

高雄市榮民服務處為開拓退除役官兵就業新契機，乃由該處處長王繼開率員，拜會經濟部加工出口區管理處處長黃文谷，雙方就退除役官兵就業輔導、加工出口區人力需求等議題交換意見，並建立聯繫窗口，希望日後能更緊密的合作，資訊共享，以嘉惠南部地區的退除役官兵，並解決廠商缺工問題。

王繼開處長首先簡述該處的工作內容與服務項目，他表示，為積極配合募兵制的實施，乃將重心放在第2類退除役官兵的就業輔導上，從就學進修、職業訓練、創業輔導到創業貸款利息補貼與穩定就業補助等，希望透過多元的配套措施，幫助這些年輕的退除役官兵找到適合的工作，如此不僅能解決當事人就業問題，另一方面也為缺工的就業市場即時補充人力需求，達到退除役官兵及企業雙贏的目標。

加工出口區管理處處長黃文谷也深有同感，他指出，受到少子化的影響，廠商端也面臨缺工的難題，該處目前透過產學合作與定期徵才活動來補充人力，未來如能透過兩個機關互相協力合作，輔導退除役官兵再投入職場，既可提高就業率，又能滿足市場人力需求，一舉兩得，是個值得雙方共同努力的目標。

關鍵字榮民服務處楠梓加工出口區
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