美課鋼品重稅 台鍍面鋼捲片及鋼管衝擊大

鋼鐵公會指出，美國同步開放各國進行協商，關稅稅率亦可能依據個別國家調整，甚至透過談判取得豁免。由於美國與台灣在鋼鐵業上處於互補狀態，台灣出口的鋼品數量穩定，品質與價格合理，不至於損害美國當地業者或擾亂市場。

台灣鋼鐵工業同業公會表示，美國對進口鋼鐵課25%的關稅，並暫時排除適用加拿大及墨西哥，表面上台灣雖與各國業者立足點相同，實際上台灣已有10多品項遭美國課徵反傾銷稅，對台灣鋼鐵業者競爭力帶來不同程度影響，且在出口美國的成本實質提升下，能否轉嫁美國業者仍屬未定數。

（中央社記者韋樞台北9日電）美國總統川普今天批准進口鋼鐵產品課25%關稅。鋼鐵公會表示，表面上各國立足點相同，但不確定能否轉嫁下游；以台灣銷美較大量的鋼品來看，鍍面鋼捲片和焊接鋼管受影響較大。

鋼鐵公會除與政府保持密切聯繫、透過相關單位掌握即時訊息、提醒業者妥為因應外，同時將主動了解與蒐集各產品別業者意見，積極並持續向政府單位反映並請協助業者向美方爭取豁免排除，維護業者最大權益。

鋼鐵公會指出，美國是台灣鋼品出口最大且最主要市場，2017年銷美鋼材數量約114.2萬公噸，占鋼品總出口量約13.7%，金額約新台幣407.7億元，占鋼品總出口額約21.1%。

從台灣出口美國鋼品數量眾多，主要包括冷軋鋼捲片、鍍面鋼捲片、焊接鋼管及不鏽鋼冷軋鋼捲片等產品，其中又以應用於營建業、汽車業與家電業的鍍面鋼捲片及用於營建業與石化業的焊接鋼管為最大宗，更是美國當地產業所需的重要品項。

台灣目前有10多項鋼品遭受美國課徵反傾銷稅及平衡稅，例如鍍面鋼捲片10.34%、焊接鋼管0%到40.97%、不鏽鋼冷軋鋼捲片7.39%到80.2%等，預期此次受美國重稅措施影響較大產品亦是鍍面鋼捲片及焊接鋼管等。

鋼鐵公會說，從進出口數字及產業互補角度來看，台灣2017年自美國進口122.4萬公噸廢鋼（重熔廢料及不鏽鋼廢料），製成相關鋼鐵製品再出口美國約114.2萬公噸，顯示美國與台灣鋼鐵產業存在一定程度的互補性，美國若未考慮近期供料短缺的影響，貿然推動此一措施，對於汽車業、營建業、甚至頁岩油所帶動的石化業必定產生重大衝擊，進而拖累美國經濟振興。

鋼鐵公會強調，台灣出口美國10多項鋼鐵產品被課反傾銷稅，業者早已自主管控及分散市場來避免風險，現階段出口數量由業者努力維持穩定。這項重稅措施，短期來看，或將可望提升美國當地鋼鐵業者的產能利用率，中長期來看，有望促進國外業者於當地投資生產，亦可望降低進口需求，業者仍須提前思索以為因應。(編輯：陳永昌)1070309