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中央社

蘇震清帶迪士尼城堡質詢 盼賴揆開展屏東

中央社2018/03/09 13:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北9日電）民進黨立委蘇震清今天總質詢帶著一座迪士尼城堡模型，盼行政院長賴清德重視屏東的交通發展。賴清德表示，不管是高鐵南延、高捷延伸至屏東，會請交通部仔細評估。

民主進步黨立委莊瑞雄6日在立法院總質詢時曾說，高鐵南延屏東不應只考量財務，雖然屏東是路線的末端，但東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼也都在交通路線的終點站，都是交通運輸量不足的地方，但結果效應都跑出來了。賴清德當時表示，「所以莊瑞雄爭取的不只是高鐵南延，還要再加一個迪士尼？」

與莊瑞雄同為屏東縣立委的蘇震清今天在總質詢時，更是直接帶著一座迪士尼城堡模型，他說，當賴清德說出屏東還要再加一個迪士尼這句話後，好多鄉親打給他，給予鼓勵，並認為賴清德有看到屏東未來的發展潛力。

蘇震清說，屏東適合發展無煙囪工業，若迪士尼真的來到屏東，屏東的交通可以容納這麼大的運輸吞吐嗎？要敢於作夢，但也要勇於實踐，以屏東目前的交通狀況，有人要來嗎？

蘇震清表示，屏東人口外移嚴重，呈現負成長，且企業也因為屏東的交通問題，不願投資；此外，高鐵南延、高捷延伸到屏東，交通部過去的報告都說這在財務跟效益上稍嫌不足，思維都還是停留在經濟效益上。

列席備詢的交通部長賀陳旦表示，絕對不會停留在財務上來看這件事情，對於路線的評估，是從土木與技術上先了解，接下來非常期待在第二階段的評估，後續也會再溝通。

賴清德則說，不管是高鐵南延，或是高雄捷運延伸至屏東，會請交通部仔細評估；而他也對屏東非常欽佩，屏東出了總統、立法院長、行政院長，且縣長與立委都非常積極，莊瑞雄上次說到迪士尼樂園，蘇震清今天馬上就把模型帶來了。

對於蘇震清今天帶的迪士尼城堡模型，據蘇震清幕僚透露，這是在網路上所購買的正版迪士尼城堡，約新台幣2000元；3名助理共花了約5小時組裝完成。（編輯：林興盟）1070309

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