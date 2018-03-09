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中央社

調查：印度企業女性任高階主管比例上升

中央社2018/03/09 13:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里9日電）一份最新調查報告顯示，雖然印度是接受調查的35個國家中，女性擔任企業高階主管比例最低的第5名，但排名已有改善，2017年女性擔任高階主管的比例上升到20% 。

根據松頓顧問公司（Grant Thornton AdvisoryPrivate Limited）公布女性在商業領域（Women inbusiness）調查報告，印度女性在企業擔任高階主管比例已從前年的17%，上升到去年的20%。2014年時，這個比例只有14%。

這份調查是於2017年7月到12月間，在35個國家針對所有行業的中型企業執行長、總經理、董事長和其他資深決策者進行4995次訪談，並分析整理成報告。

報告指出，儘管印度女性擔任企業高階主管的比例上升，但仍有30%的受訪者表示，他們的公司內沒有任何女性主管。

印度新聞信託社（PTI）引述松頓顧問公司人員與文化領袖部門經理馬瑟（Kavita Mathur）談話說，儘管印度女性擔任企業高層主管的人數呈現上升趨勢，但此一過程確實相當緩慢。

印度仍處於男性主導的社會，女性在職場的地位普遍不如男性，且受到薪資和招聘等多方面的歧視。

但這份最新調查發現，已有64%的受訪印度企業讓男女員工同工同酬，也有55%的受訪印度企業採取沒有性別歧視的招聘政策。

調查顯示，有57%的印度受訪企業認為，政府應立法處理企業領導層性別不平等的問題，但只有31%的受訪企業認為，企業與政府需要在這方面合作。（編輯：陳惠珍）1070309

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