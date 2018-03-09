陸惠台措施民調認同高　致公黨籲蔡政府大方接納

中華民族致公黨今（9）日發布的民調結果顯示，有41.5%的民眾認為中國大陸近日宣布的31項惠台措施對台灣有利，比不認同者的37.3%還高；認同的族群中，以20歲至49歲者、教育程度專科以上者比例較多。中華民族致公黨主席陳柏光對此表示，建議政府應秉持開放的心胸，大方的笑納，相信兩岸會永久和平。

文化大學政治系教授楊泰順說，多數民眾認為大陸惠台措施對台有利「並不奇怪」，因為政策是好是壞，「攤開來看大家自有公斷」，值得注意的是，高達73.4%的40歲到49歲台灣民眾，認為大陸惠台措施對台灣有利，這些人是台灣產業最重要的中堅分子，他們正在思考怎麼利用這樣的政策來調整產業方向，如果通通都往大陸移動的話，台灣的產業結構有可能會有掏空的危險，所以要看政府是否有其他因應方案，替台灣的留住這些產業和人才。

台灣電動商用車聯盟理事長陳仁達說，台灣物價成長已高於經濟成長，可能已經進入「兩冷時代」，假如今年外銷沒有繼續暢旺，內需也沒大幅度提升，讓內外繼續冷，相較鄰近各國熱騰騰的經濟發展，就有可能讓台灣人才出走，「所以政府絕不能讓兩冷時代發生，如果我們自己也熱騰騰，外面吸引力對我們怎樣都沒太大影響」。

陳仁達指出，政府接下來打算利用前瞻基礎建設計畫，刺激國內景氣，但應先確認台灣是消費力不足，還是消費意願不足，對症下藥；對外方面，有新南向、5加2等重大政策，但現在國際上的競爭，是「解決方案」之爭，產品之爭、零部件之爭已經過去了，所以政府如何帶領這些走出去的廠商，提出具有競爭力的解決方案，是相當重要的事情。

